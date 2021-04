Rúrik Gíslason muss zweimal ran

Der Tanz in den Mai fällt bekanntermaßen aus – außer im Fernsehen: Bei „Let’s dance“ treten an diesem Freitag (20.15 Uhr, RTL/TVNOW) wieder Prominente aus Showbizz, Fernsehen und Sport an und möchten sich mit den Profis an ihrer Seite viele Punkte ertanzen. Unter den verbliebenen sieben Paaren ist dabei der frühere Fußballer aus den Reihen des SV Sandhausen, Rúrik Gíslason.

AdUnit urban-intext1

Der 33-jährige Isländer gehört mit der Profitänzerin Renata Lusin zu den Favoriten. Vergangene Woche gab es für den Sympathikus wieder die volle Jury-Punktzahl für den Cha-Cha-Cha. Diesmal steht eine Samba zum Lied „Iko Iko“ (Justin Wellington, Small Jam) auf dem Programm. Ob Frauenschwarm Gíslason hier wieder das Feuer auf dem Parkett entzündet?

Discofox zu Ballermann-Hits

Neben den Einzeltänzen treten die Paare außerdem zum Discofox-Marathon an – in diesem Jahr mit einer Weltpremiere: Ballermann-Schlagerbarde Mickie Krause, der vor zwei Wochen bei „Let’s Dance“ rausgewählt wurde, performt sechs Songs live im Studio. Zu Partyhits wie „Schatzi schenk mir ein Foto“, „Eine Woche wach“, „Biste braun, kriegste Fraun“, „Reiß die Hütte ab“, „Nur noch Schuhe an“, „Jan Pillemann Otze“ und „Geh mal Bier hol’n“ werden die Paare über die Tanzfläche wirbeln. Und wer weiß: Vielleicht tritt auch das Duo „Mickie Gíslason und Rúrik Krause“ auf, wie vor einigen Wochen. Hier zeigte sich Rúrik Gíslason nicht nur von seiner humorvollen Seite, sondern auch von seiner musikalischen und sang gemeinsam mit Mickie Krause. Und dass der Isländer singen kann, beweist er mit eigenen Titeln, etwa dem Song „Older“, den er mit DJ Victor herausgebracht hat.

Mehr zum Thema Ex-SVS-Profi setzt bei „Let’s dance“ noch einen drauf (mit Fotostrecke) Eigene Choreografie: Rúrik Gíslason macht den Rasenmäher-Move Mehr erfahren TV-Show "Let's dance" Rumba bringt Rúrik Gíslason erstmals an seine Grenzen Mehr erfahren Vor der TV-Show "Let's dance" Jetzt ist Rúrik Gíslason auf dem Cover vom „Playboy“! Mehr erfahren

Info: „Let’s dance“, Freitag, 30. April, 20.15 Uhr, RTL/TVNOW

AdUnit urban-intext2