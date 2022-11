Rebecca Engelhardt fehlt den Kurpfalz-Bären lange

Ketsch. Rebecca Engelnhardt wird den Kurpfalz-Bären in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Trainerin Franziska Steil bestätigte den langfristigen Ausfall ihrer Linksaußenspielerin aus Ketsch. „Das ist ein herber Verlust vor dem so wichtigen Spiel am Samstag“, sagte die Übungsleiterin des Handball-Zweitligisten. „Wir müssen enger zusammenrücken.“

Engelhardt war am Samstag bei der 21:31-Niederlage gegen den ESV Regensburg unter Schmerzen leidend nach zehn Minuten wegen einer Handverletzung vom Feld gegangen. Anschließend verloren die Bären den Anschluss.

Die 26-Jährige erfüllt in der Defensive eine wichtige Rolle auf der vorgezogenen Position. Auch im Angriff gehört sie mit 24 Treffern zu den besten Schützinnen des Clubs aus Ketsch. Gegen den Aufsteiger SG Mainz-Bretzenheim muss sich Steil nun etwas einfallen lassen. Da aber auch die zweite Mannschaft parallel im Einsatz sein wird, dürfte es jedoch nur wenige echte Alternativen geben. fred