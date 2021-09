Reifeprüfung im Topspiel

Die Spvgg 06 Ketsch II steht in der Kreisklasse A1 auf Rang zwei. Für Trainer Johann Strunk und sein Team ein Grund zur Freude, doch der 51-Jährige war nach der 1:2-Niederlage bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen stinksauer. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann aber abrupt aufgehört. Da sieht man dann, dass wir wohl doch noch nicht so weit sind, ganz oben mitzumischen“, glaubt Strunk.

„Die Mannschaft ist kompakter und willensstärker als zuvor“, zieht Strunk seine Hoffnung, dass die Niederlage ein Ausrutscher und personellen Umstellungen geschuldet war. Auch die hinzugestoßenen A-Jugend-Spieler hinterließen in den bisherigen Partien einen guten Eindruck, sodass sich Strunk mehr Optionen bieten. Mit Fynn Dexheimer, Marius Herzog und Maximilian Pföhler standen alleine drei von ihnen zuletzt in der Startformation.

Gipfeltreffen und Überlebenskampf

Nun kommt es für Ketsch zum Gipfeltreffen und zur Reifeprüfung gegen Aufstiegskandidat TSG Rheinau. Strunk sieht sein Team keineswegs unter Druck. „Die TSG ist mit anderen Voraussetzungen und Erwartungen gestartet als wir. Wir genießen den Blick auf die Tabelle, sehen aber die TSG als Favorit, da das eine gestandene Mannschaft ist.“

Den Platz an der Sonne möchte der FV 1918 Brühl II verteidigen, der beim FC Viktoria Neckarhausen antritt, und auch die SG Oftersheim hat nach dem jüngsten Auswärtssieg in Rohrhof Blut geleckt und möchte im Heimspiel gegen Badenia Hirschacker seine Ambitionen in Richtung Tabellenspitze untermauern. Für Altlußheim (gegen Seckenheim) und Neulußheim (gegen Edingen-Neckarhausen) geht es darum, Punkte im Tabellenkeller einzufahren. wy

Info: Spvgg 06 Ketsch II – TSG Rheinau (Sonntag, 12.30 Uhr), SV Altlußheim – SV 98/ 07 Seckenheim, SG Oftersheim – FC Badenia Hirschacker, SC Olympia Neulußheim – DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (alle 15 Uhr)