Reilingen bäumt sich auf

Der SC 08 Reilingen feierte seinen ersten Rückrundensieg in der Fußball-Kreisliga. Hockenheim verschaffte sich Luft, während es für den KSC Schwetzingen eng wird.

TSG Eintracht Plankstadt – FV 08 Hockenheim 0:2 (0:0)

In einer eher langweiligen Partie setzten die Gastgeber erst nach etwa 20 Minuten erste Akzente. Die Torchancen wurden allerdings vergeben, oftmals fehlte auch der letzte richtige Pass. Da Hockenheim selbst nicht viel nach vorne machte, ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch im zweiten Durchgang taten sich beide Teams schwer. Das 0:1 durch Simon Schuhmacher fiel nach einem Eckball von Rico Bieda. Kurz danach war das Spiel durch eine Verletzungsunterbrechung lange unterbrochen. In der Schlussphase erhöhte der rekrutierte Vincenzo Strazzeri und entschied damit die Partie für Hockenheim.

SC 08 Reilingen – VfR Mannheim II 1:0 (0:0)

Dank verbesserter Leistung und einem stark haltenden Sven Sulzbacher im Reilinger Tor war der Sieg aufgrund der Mehrzahl an Gästechancen etwas glücklich, zumal das 1:0 erst in der Nachspielzeit erzielt wurde. Die Gastgeber begannen konzentriert und hatten in den ersten 25 Minuten das Spiel im Griff. Durch einen Stellungsfehler bei einem schnellen Konter kam ein Mannheimer im Strafraum zu Fall, sodass der Unparteiische auf Strafstoß entschied. Der von Pascal Gummel platziert geschossene Elfmeter wurde von SC-Keeper Sven Sulzbacher bravourös gehalten. Jetzt wurde der VfR II zwar stärker, aber brachte nichts Gefährliches auf das Tor. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zwar ein Übergewicht im Mittelfeld, aber die Reilinger spielten nicht wie ein Absteiger und hielten dagegen. Die beste Gelegenheit hatte Patrice Bächtel, der eine Flanke vom eingewechselten Patrick Rittmaier aus kurzer Distanz über den Querbalken köpfte (67.). Nach 90 Minuten zeigte der Schiri fünf Minuten Nachspielzeit an. Davon waren zwei Minuten vorbei, als Michal Strnad sich mit letzter Kraft hochschraubte und den von Nils-Ole Kief getretenen Eckball per Kopf zum viel umjubelten Siegtreffer in den Winkel brachte. bk

KSC Schwetzingen – MFC 08 Lindenhof 1:3 (0:0)

KSC-Schlussmann Amadou Camara hielt sein Team in der ersten Hälfte mit einem gehaltenen Elfmeter im Spiel. Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie eine Viertelstunde auf Augenhöhe, dann schwanden bei den fastenden Schwetzingern die Kräfte. Yusuf Demirci (56.) und Tobias Baumann (59.) brachten Lindenhof durch Gegenstöße mit 2:0 in Führung, Demirci besorgte nach einem Standard mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Den Ehrentreffer für Schwetzingen erzielte Rauf Nuradin Mustafa in der 81. Minute. wy