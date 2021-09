Reilingen im Keller

Der VfR Mannheim II und der SC 08 Reilingen beschlossen ein Nachholspiel vom achten Spieltag der Fußball-Kreisliga mit 2:5.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar präsentierte sich die Reilinger Mannschaft von Trainer Patrick Rittmaier im Vergleich zu den letzten Partien verbessert, unterm Strich fuhren die Schwarz-Weißen am Ende wieder mit leeren Händen nach Hause. Bereits nach 24 Minuten und der 3:0-Führung für die Mannheimer durch Leon Ono (11., 24.) und Tunahun Uzun (18.) war Schlimmes zu erahnen. Doch die Reilinger hatten etwas dagegen, sich abschießen zu lassen. In der 38. Minute verkürzte Patrice Bächtel per Strafstoß zum 3:1-Pausenstand.

Reilingens Patrick Rittmeier kann nicht zufrieden sein: Sein Team liegt auf Platz 17 der Kreisliga-Tabelle. © Fischer

Nach dem Seitenwechsel stellte Dean Achtstetter mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her (53.). Als Dennis Wilson in der 80. Minute zum 5:1 traf, war der letzte Keim Hoffnung im Lager der Reilinger erstickt. Den Schlusspunkt setzten dann aber doch noch die Gäste. Dario Langella hatte sich schön auf der Außenbahn durchgesetzt, in den Rückraum gepasst zu Dod Shtufi, der trocken und kompromisslos ins lange Eck traf zum 5:2-Endstand (87.). Durch die Niederlage bleibt der SC 08 Reilingen in der roten Zone hängen und verharrt auf dem 17. Platz. wy