Reilingen verspielt den Sieg

Der FV 08 Hockenheim und der SC 08 Reilingen konnten ihre Mittwoch-Spiele in der Fußball-Kreisliga nicht siegreich bestreiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gartenstadt – FV 08 Hockenheim 5:1 (1:0)

Nach dem Traumstart vom Wochenende musste Hockenheim eine derbe Packung einstecken. Der erste Durchgang verlief noch weitgehend ausgeglichen mit der ersten Chance für die Rennstädter (7.). Dann begünstigte ein Abspielfehler in den Reihen des FV das 1:0: Justin Meckel schlenzte aus kurzer Distanz ins lange Eck (31.). Nach dem Seitenwechsel zeigte Gartenstadt die bessere Spielanlage und demonstrierte fast schon einen Klassenunterschied. Julius Grossmann tauchte frei vor dem Tor auf und besorgte das 2:0 (65.). Nun ging es Schlag auf Schlag. Dominik Wallerus per Freistoß (68.) und Cem Kuloglu (70.) stellten schnell das 4:0 her. Sieben Minuten später netzte erneut Kuloglu gegen nun fast schon resignierende Rennstädter zum 5:0 ein (77.). In der Nachspielzeit packte Jan Zimmermann all seinen Frust in einen Distanzschuss und sorgte für den Hockenheimer Ehrentreffer zum 5:1 (90.+2).

SC 08 Reilingen – Ladenburg 4:4 (2:1)

Der SC 08 verschenkte in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg. Valentin Wiest (90.+2) und Philip Westermann (90.+4) glichen mit dem Schlusspfiff die 4:2-Führung der Reilinger noch aus. Begonnen hatte die Partie mit einem Dämpfer, als Jonatan del Brio Gil einen verunglückten Rückpass der Gastgeber zum 0:1 verwertete (9.) Dann bog Reilingen vermeintlich auf die Siegerstraße ein: Maximilian Tesch eroberte den Ball, bediente Daniel Schuppel und der glich aus (23.). Schuppel war es anschließend, der einen Handelfmeter zum 2:1 verwandelte (27.). Nach dem Seitenwechsel donnerte Michal Strnad einen Freistoß aus 28 Metern sehenswert ins linke Eck (56.). Westermann verkürzte noch mal per Kopfstoß auf 3:2 (73.). Pascal Schneider stellte ebenfalls per Kopfball den alten Abstand wieder her (78.). Dann aber kam die ominöse Schlussphase mit zwei Ladenburger Treffern. bk