Reilingen/Hockenheim kommt langsam ins Rollen

Langsam kommt der Ringen-Zweitligist RKG Reilingen/ Hockenheim ins Rollen: Nach einem misslungenen Saisonstart mit vier Niederlagen zeigte die Laier-Staffel Charakter und bezwang am Samstag die Kurpfälzer Löwen mit 17:13. Der Erfolg bedeutet für die Ringkampfgemeinschaft nicht nur den zweiten Derbysieg in Folge, sondern auch einen Sprung in der Tabelle. Vom achten und letzten Rang ziehen die Reilinger/Hockenheimer an den Wrestling Tigers sowie an Schifferstadt vorbei und geben erstmal die Rote Laterne ab.

Doch der Kampf in Schriesheim begann mit einer Überraschung, die den Plan der RKG zu gefährden drohte. Taktisch geschickt ließ Laier seinen Georgier Osiashvili in der Klasse bis 57 Kilogramm antreten und umging damit das Duell mit dem starken Munteanu. Zunächst ging der Plan auf und Osiashvili punktete mehrere Male in Folge und schien auf dem Weg zum Überlegenheitssieg. Doch sein Gegner nutzte eine kurze Unaufmerksamkeit und schulterte den Georgier zum Entsetzen der Reilinger.

Feiert seine gute Leistung auf der Ringermatte: Igor Chichioi gewinnt einen der Schlüsselkämpfe für die RKG Reilingen/Hockenheim. © Klefenz

Damit war der weitere Kampfverlauf komplett offen und entsprechend spannend. Doch es war der Abend der Ringkampfgemeinschaft. In Schlüsselkämpfen konnten die Reilinger entweder gewinnen oder die Niederlage niedrig halten. So fuhr Igor Chichioi zwei wichtige Punkte ein, während Robin Laier nur einen Punkt abgab. Insgesamt fing die gesamte Mannschaft den unerwarteten Punkteverlust in der Klasse bis 57 Kilogramm gemeinsam auf und ging hochverdient als Sieger von der Matte.

Sensationelle Teamleistung

„Eine sensationelle Mannschaftsleistung. Die beiden Derbysiege sind nicht nur gut für das Team, sondern bringen nach dem schlechten Start auch etwas Ruhe und Zufriedenheit in den Verein“, so Sportvorstand Heiko Schweikert.

Vor dem letzten Kampf der Hinrunde am kommenden Samstag scheinen sich die Gemüter bei der RKG tatsächlich beruhigt zu haben und die Visumskatastrophe um die beiden Türken ist nur noch Randthema.

RG Kurpfälzer Löwen – RKG Reilingen/Hockenheim 13:17

57 F: Ahmadi – Osiashvili 4:0 (SS); 130 G: Tamas – David 0:1 (1:3); 61 G: Munteanu – Büchler 4:0 (TÜ); 98 F: Ustaev – Morodion 0:4 (TÜ); 66 F: Alizadeh – Chichioi 0:2 (2:5); 86 G: Schäfer – Fischer 0:3 (3:12); 71 G: Riefling – Laier 1:0 (4:2); 80 F: Schaible – Dicker 4:0 (TÜ); 75 F: Testas – Golmohammadi 0:4 (TÜ); 75 G: Yildirim – Zentgraf 0:3 (2:10).