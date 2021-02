Die TSG Eintracht Plankstadt nimmt eine Veränderung auf der Trainerposition vor. Bislang hatten Heinz Beneke und Ali Hanbas gemeinsam das Sagen an der Seitenlinie. Ab der Saison 2021/22 wird Hanbas mit dem bisherigen A-Jugendtrainer Andreas Reinert für die Geschicke des Kreisliga-14. zuständig sein.

Abteilungsleiter Jürgen Kolb sagte am Mittwoch: „Wir stellen durch diesen Schritt die Weichen für die Zukunft. Da ein Großteil der A-Jugend bald in der ersten Mannschaft eingesetzt werden kann, wollen wir den Talenten die Eingliederung so leicht wie möglich machen und ihnen mit Andreas Reinert ein bekanntes Gesicht an die Seite stellen.“

Ginge es nach Kolb, dann würde er gerne noch eine dritte Mannschaft ins Leben rufen und den scheidenden Coach Beneke gerne im Verein halten. Diesbezüglich gibt es aber noch keine konkreten Pläne.

Ende der Saison 2019 entschieden sich die Verantwortlichen für einen großen Schnitt. Inzwischen sind die Folgen nachweislich erkennbar. In Plankstadt gibt es in den einzelnen Mannschaften echte Konkurrenzkämpfe, die Stimmung ist gut und man sehe sich deswegen gut aufgestellt für eine erfolgreiche Zukunft, erklärte Kolb. Aktuell ist die Saison aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Der Badische Fußballverband möchte Mitte Februar über eine Fortsetzung entscheiden. mjw