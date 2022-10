Reise in die große Sportwelt

Nein, die Rede ist nicht von einem Familienausflug mit Boot auf dem örtlichen Weiher. Wenn von Pádel gesprochen wird, dann geht es vielmehr um eine Sportart, die sich in Spanien und einigen südamerikanischen Ländern zu einem Volkssport entwickelt hat, sich in Deutschland aber noch weitgehend in einem Dornröschenschlaf befindet. Wen immer man aber dazu befragt, der hat sich nach dem ersten Spiel dieser tennisähnlichen Variante schnell mit dem Virus infiziert. Pádel fesselt, fordert, weckt ehrgeizig und macht einfach nur Spaß. Eine Person, die derzeit mit zu den deutschen Aushängeschildern zählt, ist die Schwetzingerin Luciana Renic (Bild).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Sonntag startet sie als eine von acht Teilnehmerinnen für Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Dubai. „Mich fasziniert das Zusammenspiel mit meiner Partnerin, das Spiel mit der Bande und die sehr spannenden Ballwechsel, die dadurch entstehen“, erklärt die 36-Jährige, die täglich trainiert, die Faszination dieses Sports. Pádel wird nur im Doppel gespielt und im Gegensatz zum Tennis werden die umgebenden Zäune und Wände mit ins Spiel eingebunden. Es ist ein sehr anstrengender Sport, der sehr die Konzentration und Kondition einfordert.

Mit Tennis angefangen

Renic ist nicht die erste Spielerin, die vom klassischen Tennis zu dieser Variante gewechselt und dort hängen geblieben ist. „Ich spiele Tennis, seit ich sechs Jahre alt bin. Als mit Corona unsere Saison in der Hessenliga abgebrochen wurde, hat mich ein Freund dazu überredet, Pádel zu spielen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe das dann immer häufiger gespielt“, erinnert sie sich an ihren Einstieg in diese Sportart.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Proteste Iranische Sportler: Mit offenen Haaren gegen das Regime Mehr erfahren

Als deutsche Vertreterin zu einer Weltmeisterschaft zu fahren, ist für sie eine besondere Auszeichnung, wenngleich die Sportart landesweit noch immer unter dem Radar fliegt. „Das ist eine Trendsportart, die noch wachsen kann. Es ist für mich eine große Ehre, bei diesem Wettbewerb mein Land zu vertreten und den Sport hierzulande populärer zu machen“, sagt Luciana Renic, die als Lehrerin im Heidelberg College arbeitet. Dass der Wettbewerb jetzt in den Herbstferien stattfindet, kommt ihr dabei natürlich zugute. Eine andere Spielerin aus ihrem Team musste aus beruflichen Gründen ihre Teilnahme absagen.

Pádel ist hierzulande eben einfach noch ein reiner Amateursport. Die Aufwendungen und Reisekosten zu internationalen Turnieren mussten die Sportlerinnen und Sportler bislang aus eigener Tasche bezahlen. „Dieses Jahr bin ich froh, dass ich Unterstützung durch Sponsoren habe. Außerdem gibt es dieses Jahr auch Preisgelder, selbst für den Letztplatzierten“, führt Renic weiter aus.

„Gruppenphase überstehen“

Sie ist hochmotiviert und ihr Fleiß, den sie für den Sport betreibt, hätte nun auch den entsprechenden Erfolg verdient. Doch wie definiert sich Erfolg in einem Wettbewerb, der von anderen Ländern, die Deutschland möglicherweise schon Jahrzehnte voraus sind, dominiert wird? Renic: „Für uns wäre es schon super, wenn wir als Zweiter die Gruppenphase überstehen. Dazu müssten wir aber Glück in der Auslosung haben.“ Man merkt ihr die Vorfreude an, der sportliche Ehrgeiz paart sich mit dem olympischen Gedanken. „Wir müssen bescheiden sein und jeden Sieg feiern“, stellt sich Renic auf die Rolle des weiblichen David gegen die schier übermächtigen spanischsprachigen Goliaths ein.

Dennoch traut ihr Peter Dreilich, der frühere Vizepräsident des Deutschen Pádel-Verbandes und einer der Pioniere dieser Sportart in Deutschland, einiges zu: „Sie ist die kompletteste Spielerin, die wir haben. Sie tut einiges dafür, nach oben zu kommen. Problem könnte nur sein, dass sie noch keine adäquate Partnerin hat.“

Nicht zuletzt reist die gebürtige Heidelbergerin, die in der Spargelstadt wohnt, nun aber auch als Vertreterin und Repräsentantin Schwetzingens in die große Sportwelt. Im letzten Jahr erreichte das deutsche Team den achten Platz, was die erneute Qualifikation für die WM in diesem Jahr bedeutet hatte. Dies zu bestätigen, wäre ein Wunschtraum. Und ein weiterer Schritt, Pádel in der Region und in Deutschland ein Stück weit bekannter zu machen. Bild: Privat