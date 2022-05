Relegation abgesagt

Kampflos hat der TV Schwetzingen die Vizemeisterschaft in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Frauen errungen. Da der TTC SG St. Ilgen in Schwetzingen nicht antrat und gleichzeitig der bisherige Tabellenzweite SG Wiesloch-Heidelberg II nicht in Käfertal/Waldhilsbach spielte, rückten die Schwetzingerinnen auf den zweiten Platz und hätten an der Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga teilnehmen können. „Wir werden zur Relegation nicht antreten“, teilte Iris Daniel jedoch auf Anfrage mit.

In der Männer-Verbandsliga fiel das letzte Saisonspiel des TTC Ketsch gegen den FC Lohrbach auch ins Wasser, weil Ketsch wegen Krankheiten und Verletzungen nicht genügend Spieler hatte. Fünf nicht zustande gekommene Partien alleine in der Rückrunde zeigen deutlich, dass die Fortsetzung der Saison eine einzige Farce war.

Die TTG EK Oftersheim gewann zum Saisonfinale ohne Stefan Berlinghof mit 9:6 gegen die DJK St. Pius. Es war der letzte Auftritt von Ralf Neumaier (zum SV Ottenau) und Tim Ackermann (nach Hamburg). Ackermann kämpfte Sebastian Tiemann mit 19:17 im fünften Satz nieder. Ersatzmann Florian Schön gewann beide Einzel.

Punkte TTC: Neumaier/Ackermann, Reinhardt/Gericke, Neumaier, Ackermann (2), Rehn, Gericke, Schön (2). mra