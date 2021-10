In der Tischtennis-Verbandsklasse Nord ging der TTC Hockenheim in beiden Spielen über die volle Distanz. Eine mitternächtliche Niederlage gab es mit 7:9 gegen die DJK St. Pius. Grund war die komplette Erfolglosigkeit des mittleren Paarkreuzes mit Dominic Simon und Alexander Droby. Gut lief es mit 2:1 in den Doppeln und im oberen Paarkreuz.

Daniel Dörsam bezwang Aaron Heinz 3:2 und

...