Restkarten verfügbar

Das DFB-Pokal-Achtelfinale des SV Sandhausen gegen den SC Freiburg findet am Dienstag, 7. Februar, im Stadion an der Jahnstraße in Sandhausen statt. „Tickets sowohl im Sitz- als auch im Stehplatzbereich sind noch verfügbar“, schreiben die Hardtwaldkicker nun in einer Pressemitteilung. Eintrittskarten sind im Online-Shop des SVS auf www.tickets.svs1916.de, im Fanshop in der Jahnstraße sowie im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen und im Zigarrenhaus Dürninger in Heidelberg, Sofienstraße 11, erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stehplätze im Heimfanbereich – Blöcke A2, A3 und A4 – sind ausschließlich vor Ort im Fanshop erhältlich. Dieser ist dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Bereits gekauften Dauerkarten für Spiele des SVS in der 2. Bundesliga haben bei Begegnungen im DFB-Pokal keine Gültigkeit, unterstreicht die Vereinsführung vor dem Vergleich mit Freiburg. Für die Partie gegen den SC gibt es eine Begrenzung von vier Tickets pro Person. zg

Mehr zum Thema Fußball Nächster Schritt in Trier Mehr erfahren Fußball SV Sandhausen gewinnt Malta Cup gegen WSG Tirol Mehr erfahren Fußball Sandhausen gewinnt Malta Cup Mehr erfahren

Info: Weitere Infos gibt es unter www.svs1916.de