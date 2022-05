Reuthal und Eckhardt führen Bären zum Sieg

Viele lächelnde Gesichter und nach oben gerissene Arme sind klare Indizien: Die Kurpfalz-Bären haben ihr letztes Saisonspiel in der Fremde in der 2. Handball-Bundesliga erfolgreich gestaltet. Gegen den direkten Verfolger TG Nürtingen gewann Ketsch am Samstag trotz knappen Pausenrückstands mit 28:26 (13:14). Dadurch festigen sie den sechsten Platz, den sie voraussichtlich auch nicht mehr abgeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem unterhaltsamen und spannenden Aufeinandertreffen legten die Bären dank der Treffer von Sophia Sommerrock und Cara Reuthal ordentlich los. Bei den Gastgeberinnen stand Kerstin Foth im Blickpunkt, die im Hinspiel noch gefehlt hatte. Sie erzielte den ersten Treffer der TG. Ketsch legte meist vor und ging durch Rebecca Engelhardt, die angeschlagen in die Begegnung gegangen war, mit 8:5 vor. Beim 10:10 war Nürtingen aber wieder dran und ging direkt im Anschluss in Führung.

Nach dem Seitenwechsel ging das Kopf-an-Kopf-Rennen weiter. Erst bei Lara Eckhardts Treffer zum 20:18 lag Ketsch mal wieder mit zwei Toren in Front (43.). Die linke Rückraumspielerin und ihr Pendant auf der rechten Seite, Cara Reuthal, zeigten in ihrem letzten Auswärtsspiel für Ketsch eine herausragende Leistung. Die Bären kamen nun in Fahrt und bauten den Vorsprung auf 24:19 aus. Zehn Minuten vor dem Ende sahen sie schon wie die sicheren Sieger aus. Mit einem Doppelpack machte es Leonie Dreizler aber noch einmal spannend, denn sie verkürzte auf 23:25. Nach Nina Fischers Treffer schmolz der Vorsprung weiter, aber am Ende behielt das Team von Trainerin Franziska Steil die Nerven.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bären: Moormann (1), Longo; Hinzmann (2), Feiniler (1), Haupt, Torras Parera, Sommerrock (2), Reuthal (9/4), Möllmann (1), Krogh, Engelhardt (3), Eckhardt (9). fred