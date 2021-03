Innerhalb von fünf Tagen treffen die Kurpfalz-Bären in der Handball-Bundesliga der Frauen auf drei der besten vier Mannschaften der Liga. In den ersten beiden Duellen bekam das Schlusslicht aus Ketsch zwei Lehrstunden erteilt. Dem 22:43 bei der SG BBM Bietigheim am vergangenen Freitag folgte ein 24:37 bei der TuS Metzingen. Zum Abschluss dieses Mammutprogramms empfängt das Team von Trainer Adrian Fuladdjusch an diesem Mittwoch den Spitzenreiter Borussia Dortmund (Spielbeginn: 19.30 Uhr), der eine eindrucksvolle Bilanz von 20 Siegen aus 20 Spielen und eine positive Tordifferenz von 219 aufweist.

Doch wer nun denkt, die Spielerinnen würden die Freude an ihrem Sport verlieren, den belehrt Cara Reuthal eines Besseren: „Natürlich sind Siege wesentlich schöner als hohe Niederlagen. Allerdings ist es für unsere Mannschaft auch ein Privileg gegen die besten Spielerinnen der Liga spielen zu dürfen. Deswegen verlieren wir nicht den Spaß, sondern freuen uns auf diese besonderen Aufgaben.“

Verantwortung bei Siebenmetern

Cara Reuthal – hier mit Co-Trainer Chris Lange – hat sich bei den Bären gut entwickelt. Am Mittwoch wartet die hohe Hürde Dortmund. © Lenhardt

Durch den bevorstehenden Abgang von Saskia Fackel, die sich der HSG Bensheim/Auerbach zur neuen Saison anschließen wird, steht Reuthal unverhofft im Rampenlicht. Die 19-Jährige beginnt inzwischen nicht nur auf der rechten Rückraumposition, sie ist auch die Spielerin, die am Siebenmeterpunkt Verantwortung übernimmt. Mit insgesamt 74 Treffern und 52 verwandelten Strafwürfen ist sie die beste Schützin der Bären. Vor der Saison war damit noch nicht zu rechnen, nun zahlt sie das Vertrauen mit ordentlichen Leistungen auf der Platte zurück und sagt darüber: „Es freut mich, dass ich so viele Spielanteile bekomme. Ich bin für diese Chance dankbar und möchte sie auch bestmöglich nutzen, um der Mannschaft immer mehr helfen zu können.“

Zweifellos stößt auch die Linkshänderin in der Bundesliga immer wieder an ihre Grenzen. Allerdings sollte man ihr die Leistungsschwankungen zugestehen, schließlich sind die Bären Reuthals erste Station im Oberhaus. Zuvor spielte sie für den HC Erlangen und den TV Marktsteft aus Unterfranken. Nach ihrem Abitur zog sie, nachdem die ehemalige Bären-Torhüterin Sabine Stockhorst sie an den Altrhein gelotst hatte, nach Mannheim. Neben dem Handball absolvierte sie zunächst ein Praktikum, doch inzwischen studiert sie Grundschullehramt in Karlsruhe an der Pädagogischen Hochschule. Das erste Semester ist zu Ende und deswegen liegt der Fokus jetzt voll und ganz auf den Bären und dort hat sie ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Die aktuelle Terminhetze ist auch für Reuthal neu. Sie sagt: „Diese hohe Belastung ist natürlich sehr ungewöhnlich, da unser Spielplan sonst anders aussieht. Deshalb wurde die Intensität in den Einheiten entsprechend angepasst und die Tage zwischen den Spielen können wir zur Regeneration nutzen oder bei Problemen zu unserem Physiotherapeuten gehen. Mental ist es wichtig, sich nicht so lange am letzten Spiel aufzuhängen, sondern den Fokus schnell auf die nächste Aufgabe zu richten. Ich denke, gegen Metzingen ist uns das gut gelungen und so wollen wir es auch am Mittwoch machen.“

In den Köpfen sind die Bären, bei denen neben drei verletzten Spielerinnen auch noch Lea Marmodee (studiumsbedingt) ausfallen wird, bereit für den nächsten Kraftakt. Auf der Platte wollen die Spielerinnen so lange wie möglich dagegenhalten. Die Zielsetzung steht fest, bestätigt Reuthal: „Gegen einen so guten Gegner wie Dortmund ist es natürlich keine leichte Aufgabe, aber wir möchten ein gutes Spiel zeigen und die Borussia so gut es geht ärgern. Außerdem möchten wir, wie zuletzt auch gegen Metzingen, ein besseres Ergebnis als in der Hinrunde erzielen.“ Damals unterlag Ketsch mit 21:36.

Lizenz nur für die 2. Bundesliga

Aus dem organisatorischen Bereich gibt es indes Neuigkeiten zu vermelden. Die Verantwortlichen haben sich entschieden, ausschließlich einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga einzureichen. Wie die Geschäftsstelle der HBF meldet, lagen die Unterlagen fristgerecht vor. Der Ausschuss berät nun und wird bis Mitte Mai ein Ergebnis verkünden.

Mehr Planungssicherheit haben die Bären im rechten Rückraum. Cara Reuthal hat einen gültigen Vertrag bis Juni 2022. Macht sie aber weiter so große Fortschritte, dann dürfte der Shootingstar darüber hinaus nur schwer zu halten sein.