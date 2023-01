Riesige Hürde für die Neckarriesen

Manchmal ist eine schöpferische Spielpause hilfreich im Profisport. Die Academics Heidelberg können seit dem letzten Heimspielkrimi gegen Bayreuth – 107:101 nach zwei Verlängerungen – knapp zwei Wochen lang weiter an ihrem Feinschliff arbeiten, ehe es an diesem Samstag (18 Uhr, SNP dome) gegen die Würzburg Baskets geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist eine riesige Herausforderung für die Heidelberger in der Basketball-Bundesliga (BBL), denn die Mainfranken zählen ohne Frage zu den Überraschungsteams in Deutschlands Beletage. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (acht Siege, acht Niederlagen) stehen sie derzeit auf Rang acht und somit auf einem der begehrten Playoff-Plätze. Den Academics würde der sechste Saisonerfolg enorm helfen, zumal es bereits am Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr, zum brisanten Aufeinandertreffen beim Tabellennachbarn Skyliners Frankfurt kommt.

Alba komplettiert Englische Woche

Spielplanmäßig beendet dann der Vergleich mit dem amtierenden deutschen Meister Alba Berlin am Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, die Englische Woche. Heißt drei Partien binnen acht Tagen – diese Konstellation wird den Academics alles abverlangen. acaj