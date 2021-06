Rimmler: Es war ein super Gefühl

Die DJK Feudenheim und die TSG Lützelsachsen haben Mannheimer Fußball-Geschichte geschrieben. 236 Tage nach dem letzten Ligaspiel im Kreis haben diese beiden Mannschaften die längste Spielpause nach dem Zweiten Weltkrieg beendet. Gleichzeitig war es erst das zweite Spiel überhaupt, das im kompletten Bereich des Badischen Fußballverbandes absolviert wurde.

Nur wenig später fand auch die erste Partie auf dem Boden unseres Verbreitungsgebietes statt. Der SV Rohrhof II begrüßte in der Gartenstraße den VfB Rauenberg II. „Es war ein super Gefühl. Wir haben lange darauf hingefiebert“, berichtet Alexander Rimmler, der erstmals seit Ende Oktober wieder den Dress der Rohrhöfer überstreifen durfte. „Wir sind froh, dass diese Durststrecke vorbei ist und wir endlich wieder auf den Platz durften.“

„Schon etwas distanzierter“

Wieder im Vergleich mit anderen: Alexander Rimmler (r.) bestritt mit dem SV Rohrhof II das erste Spiel nach der Corona-Pause. Gegner war der VfB Rauenberg II. © Fischer

Erst seit wenigen Wochen wird in Rohrhof wieder dem Ball nachgejagt, derzeit absolviert die B-Klassen-Mannschaft zwei Einheiten pro Woche. Eine Einordnung dieser Partie gegen den VfB Rauenberg II fällt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch recht schwer. „Wir wollen aber so schnell wie möglich in den Rhythmus kommen. Es ist einfach etwas anderes als Training und Laufen“, findet Rimmler. Trotz allem, der Ablauf am Spieltag nahm fast schon Züge an wie zu alten beschwerdefreien Zeiten. „Natürlich war Abstandhalten das Gebot und insgesamt war alles schon etwas distanzierter. Ansonsten aber war es gefühlt wie immer“, beschreibt Rimmler. Das Kribbeln war da, die Leidenschaft und der sportliche Ehrgeiz gingen mit den 22 Akteuren auf den Platz. Dass die Partie am Ende mit 0:2 verloren ging, war da nur Nebensache.

Ebenfalls seinen ersten Aufgalopp bestritt der FV 08 Hockenheim II, der jedoch in einem anderen Fußballkreis stattfand. Beim C-Ligisten FG Union Heidelberg verbuchten die Rennstädter einen 6:2-Sieg (Tore: Julian Felde (2), Stefan Rapp, Jan Appelgans, Gentrit Zhegrova, Marc Schott). Zwar startet die offizielle Vorbereitung des FV 08 II erst am 1. Juli, „doch aufgrund der überwältigenden Beteiligung in den bisherigen freiwilligen Trainingseinheiten haben wir den Jungs als Belohnung dieses Testspiel ermöglicht“, erklärt FV-Trainer Ever Kassel.

„Taktisch noch kein Hochgenuss“

„Es war unheimlich toll, die Jungs wieder spielen zu sehen. Natürlich haben da noch Abläufe gefehlt und taktisch war das noch kein Hochgenuss, aber ich konnte die Freude in den Augen der Jungs sehen.“ Derzeit bestreiten die Hockenheimer einmal pro Woche eine Übungseinheit, alle zwei Wochen wird ein zweiter Abend angeboten. Zusätzlich absolvieren die FV-Fußballer seit vier Wochen eine Fitness-Lauf-Challenge. „Uns war es wichtig, die Integration der Neuen voranzutreiben. Außerdem waren alle sehr fixiert darauf, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können.“ Tore und Resultate sind in diesem Stadium erst einmal zweitrangig.