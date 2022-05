Ringer ohne Edelmetall

Die nordbadischen Ringer gingen bei den deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Frankfurt/Oder leer aus – sie holten keine Medaillenplatzierungen. Mit Daniel Layer von der SVG Nieder-Liebersbach (60 Kilo), der zwischen 2018 und 2020 für die RKG Reilingen-Hockenheim antrat, schaffte es nur ein Athlet, den Kampf um Bronze aufzunehmen. Und da war Layer gegen den zweifachen Juniorenmeister Georgios Scarpello (ASV Schorndorf) beim 3:12 chancenlos. Ihm blieb dann nur Rang fünf.

Die übrigen fünf Starter des Nordbadischen Ringer-Verbandes blieben in Frankfurt/O. ohne Sieg und kassierten teils deutliche Niederlagen: Juniorenmeister Janis Heinzelbecker (Weingarten, 60 Kilo), Louis Lay (72 Kilo) und Sören Stein (77 Kilo; beide SVG Nieder-Liebersbach) sowie Stiven-Brandy Schäfer (KSV Berghausen, 82 Kilo), der in der Mannschaftsrunde für den ASV Ladenburg startet, waren schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Geprägt waren diese Titelkämpfe von Fehlen langjähriger Leistungsträger wie Frank Stäbler, Eduard Popp, Pascal Eisele und Jan Fischer, Favoriten wiederum schieden aus.

Die neuen Titelträger: 55 Kilo Luan Lauer (RSC Schuttertal), 60 Kilo Christopher Krämer (TSV Westendorf), 63 Kilo Etienne Kinsinder (KSV Köllerbach), 67 Kilo Witalis Lazovski (Wacker Burghausen), 72 Kilo Robin Pelzer (RC Ehrenfeld), 77 Kilo Idris Ibaev (Wacker Burghausen), 82 Kilo Marius Braun (KSV Musberg), 87 Kilo Hannes Wagner (AC Lichtenfels), 97 Kilo Lucas Lazogianis (SG Weilimdorf) und 130 Kilo Jelloh Kramer (ASV Schorndorf). pw