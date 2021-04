Im Jahr 2021 waren die sportlichen Verantwortlichen der RKG Reilingen/Hockenheim in ihrer Kaderplanung bisher aktiv wie selten zuvor. Bereits vier Neuzugänge, die alle als zukünftige Stammringer anzusehen sind, nahm Sportvorstand Heiko Schweikert für die kommende Runde der Ringen-Bundesliga unter Vertrag. Und wie bereits angekündigt folgt nun das Sahnestück der Reilinger Transferperiode: Mit Aik Mnatsakanian schließt sich der Ringkampfgemeinschaft ein absoluter Siegringer an. Der für die Klasse bis 80 Kilo Greco vorgesehene Bulgare kommt vom KSV Ispringen aus der Deutschen Ringerliga.

International zählt der Greco- Spezialist zu den besten seiner Gewichtsklasse und verpasste zuletzt in Budapest nur haarscharf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Trotzdem sprechen seine Erfolge für sich: Mit zwei Bronzemedaillen bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019 sowie einer weiteren bei den Europameisterschaften 2019 kommt der in Armenien geborene Modellathlet mit einer aussagekräftigen Vita in die Kurpfalz. Auch in der Deutschen Ringerliga zeigte der 25-Jährige starke Leistungen für den KSV Ispringen und lieferte zum Teil Kämpfe, die die Herzen der Ringerfans höherschlagen lassen.

Für die Reilinger bedeutet diese Verpflichtung einen nochmaligen enormen Qualitätsschub innerhalb des Kaders. Der mit acht Ringerpunkten geführte Bulgare verspricht zum sicheren Punktegarant und zur absoluten Säule innerhalb des Teams von Coach Wolfgang Laier zu werden. Heiko Schweikert bewertet den Neuzugang als Highlight für die RKG: „Die Verpflichtung von Aik ist sicherlich eine der besten unserer letzten Jahre. Natürlich ist für ihn Druck da und er muss Punkte liefern, aber sein natürliches Talent und seine enorme Qualität lassen uns nicht daran zweifeln, dass er unser Publikum erfreuen und uns wichtige Punkte bringen wird. Er ist ein spektakulärer Greco-Athlet und ein feiner Charakter, der gut zu unserem Verein passt.“

Auch im Freistil gut aufgestellt

Die Greco-Abteilung der Ringkampfgemeinschaft ist nun mit Namen wie Ibragimov, Fischer, Laghari oder eben Mnatsakanian sehr gut besetzt und passt sich dem Niveau der Bundesliga Staffel Südost an. Außerdem kann die RKG auch im Freistil-Bereich mit hoffnungsvollen Talenten wie Joshua Morodion und Alan Golmohammadi aufwarten. Insgesamt scheint der Kader der Reilinger gut ausgewogen und besitzt durchaus das Potenzial für eine Überraschung. Doch die Wahrheit wird auf der Matte liegen, wenn die RKG zum Saisonstart am 11. September zum Derby nach Viernheim reisen wird.

