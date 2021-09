RKG in Außenseiterrolle

Für die RKG Reilingen/Hockenheim lief der Start in die Ringen-Bundesliga 2021 nach Maß. Mit einem Sieg im Derby gegen den SRC Viernheim untermauerte das Team von Wolfgang Laier seine diesjährige Ambitionen. Nach einer Woche Pause wartet nun am zweiten Kampftag die erste richtige Prüfung für die Ringkampfgemeinschaft. Es geht nach Oberfranken zum Spitzenclub und direkten Konkurrenten im Endrundenkampf AC Lichtenfels.

Der Athleten Club musste sich zum Start eine 10:17-Niederlage bei Topfavoriten ASV Schorndorf abholen. Doch der Lichtenfelser Kader ist mit absoluten Ausnahmeringern bestückt. Allen voran steht Eigengewächs und Nationalringer Hannes Wagner, der außer seiner enormen Qualität noch eine Punktewertung von minus zwei aufweisen kann. Hinzukommt Topathlet Ahmet Peker, der in den unteren Klassen zu den Besten der Bundesliga gehört.

Den Schwung mitnehmen

Für die Ringkampfgemeinschaft heißt es indes, den Schwung vom Derbysieg mitzunehmen und einen weiteren Schritt Richtung Saisonziel Endrunder zu gehen. Wolfgang Laier kann aus dem Vollen schöpfen, seine Topleute wie Joshua Morodion oder Jan Fischer sind fit und bewiesen am ersten Kampftag bereits ihren Qualität.

Für RKG-Sportdirektor Heiko Schweikert wird es ein enger Kampf: „Wir sind in der Außemseiterrolle, wollen aber trotzdem die Punkte mit nach Reilingen nehmen. Entscheidend wird sein, den Topleuten von Lichtenfels um Hannes Wagner nicht zu viele Punkte zu geben. Es wird auf jeden Fall ein enger Kampf, bei dem jede Wertung entscheidend sein kann.“ Kampfbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr in Lichtenfels. hef

