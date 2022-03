RKG-Jugend trumpft auf

Die nordbadischen Ringer tun sich nach der Corona-Pandemiepause im Vorjahr noch schwer, um wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Bei den Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Nieder-Liebersbach gingen in den fünf Jugend- sowie der Männerklasse lediglich 146 Athleten an den Start. In der Vorwoche waren es im freien Stil in Ladenburg noch 188. In der inoffiziellen Vereinswertung war erneut der ASV Ladenburg am erfolgreichsten, der ASV war mit 25 Ringern vertreten, die alle Medaillengewinne verbuchten.

Lediglich 22 Männer kämpften in acht Gewichtsklassen um die Titel. Von der RKG Reilingen/Hockenheim war bei den Männern lediglich Anzor Ashabov am Start, der in der Klasse bis 67 kg Zweiter wurde.

Ansonsten kämpfte der Nachwuchs der RKG mit sechs Titelgewinnen recht stark: Bei der A-Jugend siegten Lenny Wörner (B-Jugend bis 38 kg), Philipp Pfahler (A-Jugend bis 65 kg), Luis Romahn (A-Jugend bis 80 kg), Matthias Liebzeit (E-Jugend bis 28 kg), Marion Willnauer (C-Jugend bis 32 kg) und Pius Wörner (D-Jugend bis 31 kg). Für die RKG erkämpften dazu Sebastian Genthner (A-Jugend bis 80 kg ) als Zweiter sowie Bastian Fellner (B-Jugend bis 48 kg) und Jesse-William Schmich (E-Jugend bis 22 kg) als Dritter weitere Medaillen.

Auch Ketscher mit Medaillen

Vier Nachwuchsringer bot der KSV Ketsch in Nieder-Liebersbach auf, die sich über Medaillengewinne freuen konnten: So wurden Nico Klären (D-Jugend bis 29 kg) und Anton Rahn (E-Jugend bis 24 kg) Zweite, Leyy Krupp (E-Jugend bis 25 kg) und Lars Peste (C-Jugend bis 41 kg) Dritte. pw