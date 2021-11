Rocca warnt vor individueller Qualität und Standards

In der Fußball-Landesliga steht an diesem Wochenende der letzte Vorrundenspieltag auf der Agenda. Dabei genießt der FV Brühl Heimrecht gegen TSV Lützelsachsen sowie die Spvgg 06 Ketsch gegen ASC Neuenheim. Das Spiel des SV 98 Schwetzingen am Sonntag in Neckarau wurde auf Wunsch der Schwetzinger Verantwortlichen abgesagt – Grund: zu viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle in der Mannschaft. Der Verband ist der Bitte nachgekommen und hat das Spiel offiziell abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Alle zwei Begegnungen finden am Sonntag um 14.30 Uhr statt. Die SG ASV/DJK Eppelheim ist spielfrei.

Die Spvgg 06 Ketsch hat das spielfreie Wochenende genutzt, um einigen angeschlagenen Spielern über gezieltes Training für das anstehende schwere Heimspiel gegen ASC Neuenheim fit zu bekommen. „Wir wollen natürlich an die vergangenen Leistungen anknüpfen. Allerdings erwartet uns im letzten Vorrundenspiel mit Neuenheim ein Team, das favorisiert in die Begegnung gehen wird“, stellt der Trainer der 06er Marco Rocca klar, der Neuenheim im vergangenen Spiel beim 6:1-Sieg gegen Horrenberg beobachtet hat. „Unser Gast bringt individuelle Qualität mit und ist gerade über Standards stark besetzt. Ich werde meine Mannschaft entsprechend einstellen, dass sie mutig auftritt und auch Paroli bietet, um etwas Zählbares zu erzielen.“

Ketschs Dane Rosenberger könnte wie-der eine Option sein. © Fischer

Hinter dem Einsatz von Michael Hinzmann und Kristian Spaqi stehen Fragezeichen. Der Ketscher Kapitän und Abwehrchef Dane Rosenberger hingegen könnte wieder eine Option sein.

Daheim darf’s besser werden

Der FV Brühl hat sich im letzten Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TSV Steinsfurt mit einem schmeichelhaften 1:0-Sieg wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Doch jetzt heißt es, „Mund abputzen“ und sich auf die kommende Heimaufgabe gegen den TSV Lützelsachsen zu konzentrieren. Mit der Mannschaft von der Bergstraße gastiert eine Elf in Brühl, die mit der zweitschwächsten Auswärtsbilanz der Liga daherkommt. „Wir werden zum ersten Mal auf dem neuen Kunstrasen im Sportpark Süd antreten. Unsere bisherigen Heimauftritte waren sehr verbesserungswürdig. Da wir schon die ganze Runde im neuen Stadion auf dem Kunstrasen trainieren, haben wir die Hoffnung, dass wir hier besser zurechtkommen“, führt der Trainer des FV Brühl Volker Zimmermann aus und vergisst nicht zu betonen, den Gegner keinesfalls zu unterschätzen, auch wenn Lützelsachsen eine 1:8-Schlappe gegen Neckarau zu verdauen hat. Zimmermann hofft, dass einige seiner angeschlagenen Spieler zurückkommen werden.

