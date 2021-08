Rodewald mit Bestzeiten

Die Wetterkapriolen mit mächtigen Gegenwind und Sommersonne wechselnden Winden beim Kraichgau Summertime Triathlon in Karlsdorf-Neuthard konnten die Hockenheimer ASG-Triathleten nicht bremsen. Die Rakete der ASGler warg Andris Rodewald, der in 2:02:57 Stunden die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufenf) als Vierter seiner Altersklasse M25 und Zwölfter in der Gesamtwertung beendete. „Das Rennen lief in allen Disziplinen überragend. Dem Schwimmen in neuer Bestzeit konnte ich beim Radfahren trotz des Windes einen Schnitt von über 40 Stundenkilometern folgen lassen und hatte beim Lauf meine zweite Bestzeit des Tages“ sagte der überglückliche Andris Rodewald, der sich einen Tag nach seinem Geburtstag das größte Geschenk selbst bescherte.

Zwei Staffeln platziert

Nicolas Neumann finishte in 2:10:05 Stunden auf Rang acht in der M25 und Platz 28 in der Gesamtwertung. Christian Klefenz flitzte als Neunter der Altersklasse TM40 durchs Ziel. Als Vierter im Bunde wurde Rüdiger Wiegand 13. seiner Altersklasse TM50.

In zwei Staffeln starteten weitere ASG´ler in den Wettkampf und teilten sich dabei die Disziplinen auf. Die Staffel mit Torsten Neumann (Lauf), Silke Will (Schwimmen) und Michael Klase (Rad) wurde in Sechster und die zweite Staffel mit Heidi Zahn (Rad), Goran Cicak (Lauf) und Ulrike Bäuerle (Schwimmen) wurde Neunter. ska