Nach einem Nachholspiel von Runde eins in Rohrhof steht diesen Donnerstag der Auftakt in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals an.

SV Rohrhof II – Türkspor 0:3 (0:3)

Rohrhof II begann mutig und spielte munter mit gegen den Kreisligisten. Die erste Chance hatten die Gastgeber, der Schuss von Alexander Rimmler wurde jedoch auf der Linie geklärt. Mitte der ersten Halbzeit

...