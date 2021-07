Rohrhof prüft Reilingen

Acht Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet sind in der zweiten Runde des Mannheimer Fußball-Kreispokals gefordert. Die schwersten Aufgaben stehen vor der SG Oftersheim II, die den Kreisligisten TSV Neckarau empfängt, und dem SC 08 Reilingen II, bei dem das Spiel gegen den SV Enosis Mannheim dieselbe Konstellation hervorruft. „Wir werden tief stehen und versuchen, ihnen keine Torchancen zu ermöglichen, um sie damit nervös zu machen. Eventuell können wir dann Nadelstiche setzen“, sagt Reilingens Trainer Nico Kempf.

A-Klasse gegen A-Klasse heißt es zwischen dem FC Badenia Hirschacker und der SG Oftersheim sowie zwischen der Spvgg 06 Ketsch II und dem SV Schriesheim. „Wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen und das Spiel nutzen, um als Mannschaft mit den vielen neuen jungen Spielern weiter zusammenzuwachsen“, nutzt Ketschs Trainer Johann Strunk diese Begegnung gerne als ernstzunehmende Teambuilding-Maßnahme.

In die Favoritenrolle schlüpft die TSG Eintracht Plankstadt, die sich als Kreisligist beim zwei Klassen tiefer angesiedelten SC Käfertal III vorstellt. Die größte Brisanz stellt sich in der Partie zwischen dem SV Rohrhof und dem SC 08 Reilingen ein. Rohrhofs Abteilungsleiter Daniel Hahn nimmt aber dennoch den Druck vom Team: „Wir sind mitten in der Vorbereitung und haben in den letzten 14 Tagen hart trainiert. Daher nehmen wir das Spiel wie ein Vorbereitungsspiel. Reilingen spielt eine Liga höher und ist für uns klarer Favorit.“ wy

Info: SG Oftersheim II – TSV Neckarau (Sonntag, 14 Uhr), FC Badenia Hirschacker – SG Oftersheim, SC 08 Reilingen II – SV Enosis Mannheim, SV Rohrhof – SC 08 Reilingen, Spvgg 06 Ketsch II – SV Schriesheim (alle 17 Uhr)

