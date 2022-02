Rohrhofer Fokus auf gutem Start

Von einer geregelten Vorbereitung kann beim Fußball-A-Ligisten SV Rohrhof nicht die Rede sein. Die allgemein hohen Corona-Fallzahlen machen auch um den derzeitigen Tabellendritten keinen Bogen, am Mittwoch musste gar das Testspiel gegen den SV Enosis Mannheim abgesagt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Uns hätten dadurch und aufgrund beruflicher Verpflichtungen nur sechs Spieler zur Verfügung gestanden“, erklärt Abteilungsleiter Daniel Hahn. Derzeit ist dadurch natürlich auch die Trainingsbeteiligung heruntergefahren.

In den bisherigen Vorbereitungspartien gegen den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld (2:4) und den B-Ligisten SV 98 Schwetzingen II (4:2) wurde deutlich, dass noch nicht alles rundläuft. „Man hat schon gemerkt, dass wir zum ersten Mal nach dieser langen Pause wieder am Ball waren. Nach 50, 60 Minuten hat man es schon an der Kraft gemerkt“, so Hahn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vier Spieler gehen

Die Transferbilanz wies in der Winterpause einen negativen Saldo aus. Vier Spieler haben den Verein verlassen, Neuzugänge wurden keine verpflichtet. „Im Winter ist es immer schwer, neue Spieler zu finden. Außerdem hatten wir bereits eine große Personaldecke und wollten uns gar nicht neu aufstellen“, begründet Hahn.

Die vier Abgänge seien in der Vorrunde ohnehin über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinausgekommen. Christian Krupp (FV 1918 Brühl II), Batuhan Karadeniz, Diego Gambino (beide SV 98 Schwetzingen II) und auch Nick Bauer (zuletzt bei der Spvgg 06 Ketsch II im Gespräch) haben den SV Rohrhof verlassen.

Der restliche Kader, der weiterhin 20 Mann umfasst, will nun die Grundlagen schaffen, um einen guten Rückrundenstart hinzulegen. Dort wartet sogleich die TSG Rheinau im Verfolgerduell. Druck wird auf das Team und das Trainergespann allerdings nicht ausgeübt. „In den Top Fünf sind wir im Soll, alles, was weiter nach oben geht, ist für uns ein Bonus“, so Hahn. „Nach dem Spiel gegen Rheinau wissen wir, wo die Reise hingeht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die weiteren Testspiele will der SV Rohrhof aber unbedingt absolvieren. Die Gegner heißen MFC 08 Lindenhof (19. Februar) und SV Sandhofen (22. Februar).