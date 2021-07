Rote Bullen – da bleibt der große Jubel aus

Es gibt Programme an einem Sonntag, die gefallen Mikayil Kabaca besser. Doch diesmal fand sich der Sportliche Leiter des SV Sandhausen kurz nach der Abfahrt ins Trainingslager nach Tirol in einem Stau wieder. Dabei hätte der Kaderplaner des Fußball-Zweitligisten Besseres zu tun – zum Beispiel die Stürmersuche vorantreiben. Immerhin: Rechtzeitig zur Pokalauslosung – der SVS trifft auf den Vorjahresfinalisten RB Leipzig – saß Kabaca vor dem Fernseher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst einmal zur personellen Situation: Nachdem sich Kevin Behrens gegen eine Vertragsverlängerung und für einen Wechsel zum 1. FC Union Berlin entschieden hat, steht mit Daniel Keita-Ruel nur ein gelernter Stürmer im Kader. Zwar kann auch der von Arminia Bielefeld gekommene Cebio Sokou diese Position bekleiden, doch in erster Linie ist dieser für die offensiven Außenbahnen eingeplant.

Kabaca sagt: „Wir befinden uns in Gesprächen und müssen uns noch etwas gedulden. Ich bin aber optimistisch, dass im Verlauf der Woche die Dynamik zunehmen wird.“ Das liegt mitunter auch daran, dass der SVS in Tirol Besuch von mindestens zwei Gastspielern bekommen wird. „Ich möchte noch keine Namen nennen, aber wir wollen uns ein Bild machen und vielleicht holen wir dann auch zwei Ergänzungen für den Kader, um breiter aufgestellt zu sein und um den Abgang von Kevin aufzufangen.“

Last auf mehreren Schultern

Das bedeutet, dass die SVS-Verantwortlichen die Last in der Offensive auf mehrere Schultern verteilen wollen. Zum Spielertyp fügt Kabaca hinzu: „Wir suchen keinen Angreifer mit den identischen Anlagen wie Kevin. Vielmehr wollen wir einen Stürmer, der die nötige Größe mitbringt, aber auch Bälle festmachen kann. Wenn uns das nicht in einem Profi gelingt, dann könnten es auch zwei sein.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bisher hat der SVS mit den Offensivspielern Christian Kinsombi (KFC Uerdingen), Cebio Soukou (Arminia Bielefeld) und Gianluca Gaudino (Young Boys Bern), den Defensivakteuren Carlo Sickinger (1.FC Kaiserslautern), Arne Sicker (MSV Duisburg), Immanuel Höhn (SV Darmstadt 98), Bashkim Ajdini (VfL Osnabrück) und Oumar Diakhite (Eintracht Braunschweig) sowie Torhüter Patrick Drewes (VfL Bochum) und Chima Okoroji (SC Freiburg) zehn Neuzugänge verpflichtet. Im Trainingslager geht es nun darum, diese zu integrieren. Zumal die ersten Pflichtspielaufgaben Formen annehmen.

Ist Leipzig aber ein Los, das die Herzen der Verantwortlichen höherschlagen lässt? „Mein erster Gedanke war natürlich: Was für ein Brett“, gab Kabaca zu. „Es war klar, dass ein Hammerlos auf uns zukommen kann. Wir müssen es nun so annehmen, wie es gekommen ist. Für uns gilt es jetzt, das Beste aus der Partie zu machen und im Idealfall für eine Pokalsensation zu sorgen.“ Trainer Stefan Kulovits ergänzte: „Wir müssen in dieser Partie sehr klar agieren und dürfen uns nicht auf das Spiel von RB einlassen, sonst bekommen wir richtig Probleme. Für Leipzig wird es die Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart sein, wir werden schon etwas eingespielter sein. Fakt ist aber natürlich, dass wir einen sehr guten Tag haben müssen und Leipzig nicht den besten.“

Es steht indes noch nicht fest, wann die Partie im „BWT-Stadion am Hardtwald“ angepfiffen werden wird. Bis dahin kann Kabaca hoffentlich auch die personellen Löcher im Angriff stopfen.