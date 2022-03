Rote Karte gegen Trainer

Die TSG Eintracht Plankstadt hat ihr Spiel aufgrund von Corona-Fällen im Team verlegt. Die anderen Clubs der Fußball-Kreisliga aus unserem Verbreitungsgebiet verloren allesamt.

SpVgg Wallstadt – FV 08 Hockenheim 3:1 (1:0)

Die Gäste, bei denen aufgrund der Personalnot die beiden Trainer im Kader standen, begannen gut. Wallstadt hatte mehr Spielanteile, doch der FV 08 spielte sich Chancen heraus. Doch Luis Humbert und Max Maier vergaben zwei klare Gelegenheiten Einen schön vorgetragenen Angriff schloss dann Pohl zum 1:0 ab (37.). Nach einer Stunde verwertete erneut Pohl einen zu kurz abgewehrten Ball zum 2:0 (61.). Kuriose Szene: FV-Trainer Hasan Dogan meldete eine Auswechslung beim Schiedsrichter-Assistenten an, der nicht reagierte, so dass Wallstadt gefährlich vor das FV-Tor kam. Daraus entwickelte sich ein hitziges Wortgefecht, bei dem der Unparteiische die Rote Karte für Dogan zückte. Die Hockenheimer steckten nicht auf und Rico Bieda verkürzte mit einem tollen Schlenzer auf 2:1 (88.). Fast mit dem Schlusspfiff gab es Foulelfmeter für Wallstadt, den Stihler zum 3:1 nutzte (90.+2).

SC 08 Reilingen – Germania Friedrichsfeld 1:3 (0:3)

Die Gäste profitierten in der ersten Hälfte von individuellen Fehlern der Reilinger und nutzten diese aufgrund ihres größeren Selbstbewusstseins auch aus. Schon in den ersten Minuten kam der SC 08 zu zwei guten Chancen, doch weder Daniel Schuppel noch Patrice Bächtel brachten die Kugel über die Linie und verpassten die durchaus mögliche Führung. Nur beim 0:3 in der 31. Minute waren die Reilinger nicht maßgeblich beteiligt. Sanneh wurde lang angespielt und spitzelte den Ball am erstmals im Reilinger Kasten spielenden Sven Sulzbacher vorbei ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit gestalteten die nie aufsteckenden Reilinger die Partie offen, mussten aber bis zur 82. Minute warten um den Ehrentreffer zu erzielen. Bezeichnenderweise musste dafür nach einem Handspiel ein Strafstoß herhalten, den Pascal Schneider sicher verwandelte (82.).

KSC Schwetzingen – FV 03 Ladenburg 1:2 (1:2)

Im ersten Durchgang hatte die Heimelf mehr vom Spiel, doch der FV 03 Ladenburg nutzte zwei Konterchancen zur 2:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Enver Emiroglu mit einem Freistoßtor auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel übte Schwetzingen gut Druck aus auf das Gästetor, brachte sich aber aufgrund einer unnötigen Roten Karte für Furkan Konur wegen einer Unsportlichkeit um die Ausgleichschance.