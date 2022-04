Rudolph siegt über die Mitteldistanz

Bei den deutschen „Powerman“-Europameisterschaften im Duathlon wurden auch die nationalen Titelkämpfe über die Mitteldistanz (10 Kilometer Laufen, 60 Kilometer Radfahren und nochmals 10 Kilometer Laufen) ausgetragen, Dabei wurde der Reilinger Henning Rudolph im Trikot der ASG Tria Hockenheim nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen deutscher Meister in seiner Altersklasse.

„Ein Podestplatz bei den Europameisterschaften war das Ziel, als deutscher Meister kam ich zurück“, war der Reilinger aber auch mit dem vierten Platz bei den Europameisterschaften zufrieden, auch wenn der noch 59-Jährige in der Altersklasse M60 nach drei vierten Plätzen bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften noch gerne auf dem Podest der EM gestanden hätte.

Henning Rudolph wird in Alsdorf deutscher Duathlon-Meister. © Rudolph

„Endlich wieder einen Wettkampf auf nationaler und internationaler Ebene“ – das waren seine Gedanken und Motivation, als er sich im Dezember 2021 zur Teilnahme entschloss. Nach drei intensiven Trainingsmonaten und einem Trainingslager in Andalusien ging es Anfang des Jahres in die spezifische und akribische Vorbereitung, in der er von seinem Trainer und Freund Michael Schröder für sein hochgestecktes Ziel bestens betreut wurde.

Mehr als 500 Teilnehmer

In Alsdorf bei Aachen, dem einst größten Kohlebergbaugebiet Westeuropas, kämpften bei nur drei Grad Celsius mehr als 500 Teilnehmer aus ganz Europa, größtenteils aus Belgien, den Niederlanden Großbritannien, sowie die Besten aus Deutschland um die europäische Duathlonkrone. „Die klare Anweisung vom Trainer hieß, erst einmal nicht zu schnell anzulaufen. Den ersten Kilometer in 4:30 Minuten und dann weiter nicht zu schnell werden“, meinte Rudolph kurz vor dem Start. So fand sich der Reilinger beim ersten Lauf über zehn Kilometer in 43:17 Minuten erst einmal nur auf dem neunten Platz wieder.

Nun hieß es rein in die Wechselzone, bei den kühlen Temperaturen eine Weste drüber und dann raus auf die zu je drei Runden 60 Kilometer lange Radstrecke. Obwohl der 59-Jährige in der ersten Runde kaum zum Überholen kam, konnte der ASG-Athlet seine Radstärke ausspielen und fuhr mit der schnellsten Radzeit (1:38:48 Stunden) aller Altersklasse-Teilnehmer auf den fünften Platz nach vorne. „Dann machten sich in der Wechselzone plötzlich Krämpfe im rechten Oberschenkel bemerkbar, aber ich durfte ja keine Zeit verlieren und somit hat der Kopf die Kontrolle über den Körper übernommen.“ In der zweiten Radrunde überholte Rudolph den Engländer Mark Wilsher und lag auf Rang vier. Jedoch kamen bei jeder kleinen Tempoverschärfung die Krämpfe bei dem ASG-Athleten wieder zum Vorschein, sodass es mit konstanter Geschwindigkeit den vierten Platz abzusichern galt, den er auch beim abschließenden Zehnkilometerlauf mit einem Vorsprung von 36 Sekunden vor seinem Landsmann Stephan Claudius und vor dem Engländer Jack de Brokx (3:11:55 Stunden) behauptete.

„Das Sahnehäubchen war dann die deutsche Meisterschaft, die ich gar nicht auf dem Plan hatte. Da ich dachte, dass es unterschiedliche Wertungen sind und ich nur bei der EM gemeldet war“, so der deutsche Meister im Ziel. „Jetzt gilt es das Augenmerk auf eine gute Erholungsphase zu richten um dann gezielt in die Vorbereitungsphase für das diesjährige Highlight, der „Powerman“-Weltmeisterschaft im schweizerischen Zofingen einzusteigen“, blickt der Reilinger bereits voraus. cry