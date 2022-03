Rückfall in alte Muster

Für das letzte Auswärtsspiel in der 3. Handball-Liga Frauen hatten sich die Juniorbären der TSG Ketsch II vorgenommen, an die jüngsten Leistungen anzuknüpfen. Allerdings ist ihnen das beim 22:32 gegen den TV Möglingen in keinster Weise gelungen. Antonia Grössl war im Vorfeld der Partie kurzfristig ausgefallen und Lara Frey, Karolin Kolb und Anna Widmaier waren angeschlagen.

Nach fünf Spielminuten war die Ketscher Welt noch in Ordnung, denn die Gäste führten 2:1. Doch Möglingen drehte mit einer aggressiven Abwehr ab diesem Zeitpunkt auf und zog auf 8:3 nach zwölf Minuten davon. Die Juniorbären kämpften und erzielten in der 26. Minute den 11:12-Anschlusstreffer. Bis zur Pause mussten sie aber die Gastgeber auf 16:12 ziehen lassen.

Zu viele Fehler

In der zweiten Hälfte fielen die Juniorbären in Spielmuster vom TV-Lauf in der Halbzeit zurück: Technische Fehler, Fehlpässe und -würfe sowie überhastete Angriffe verhinderten die Aufholjagd und sorgten dafür, dass Möglingen in der 42. Minute erstmals mit zehn Toren führte. Die Rote Karte für Christina Völker in der 39. Minute war nicht hilfreich und so gewann Möglingen 33:22.

„Es ist schade, dass wir nicht die zuletzt gezeigten Leistungen abrufen konnten“, bilanzieren die Bären die Partie. „Es waren zu viele Fehler von uns und Möglingen hat völlig verdient gewonnen. Wir müssen uns jetzt durchschütteln und das alte Muster ablegen, um im letzten Rundenspiel nächste Woche gegen Bietigheim nochmals zeigen, was wir können.“ zg

TSG II: Breinich, Wiethoff, Bonedeau, Widmaier (3/1), Büssecker (3), Böhler (1), Jung (4), Frey (4), Neumann, Berg (1), Völker (4/1), Kolb (2)