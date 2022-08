Rückkehr zur Schokoladenseite?

Nach wochenlanger Dürre bescherte Petrus dieser Tage dem Forstgebiet Schwetzinger Hardt ein paar lang ersehnte Regentropfen. Das freut nicht nur die gebeutelte Flora, sondern auch die Kicker von Zweitligist SV Sandhausen, die ihre Trainingseinheiten unweit des Waldrands abhalten. „Der leichte Nieselregen ist angenehm, die ständige Hitze geht schon auf die Substanz. So kann man schon einfacher trainieren“, lässt Coach Alois Schwartz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag/13 Uhr) wissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das trifft sich gut. Denn der Übungsleiter hätte in dieser Woche wohl auch bei sengender Sonne eine sehr hohe Intensität von seiner Mannschaft verlangt. Schließlich zeigte sie davon bei der jüngsten 2:3-Niederlage in Karlsruhe viel zu wenig. „Wir hatten dort keinen guten Tag, waren in der Zweikampfführung schwach. Deshalb haben wir das in dieser Woche richtig trainiert, haben viele Zweikämpfe geführt.“

Ademi könnte im Kader stehen

Nach dem unschönen Auswärtsgesicht will sich der SVS gegen die Franken wieder von seiner Schokoladenseite präsentieren und peilt den dritten Sieg im Hardtwaldstadion in Folge an. „Wir wollen wieder unser Gesicht aus den letzten beiden Heimspielen zeigen“, fordert Schwartz, für den der Auftritt beim KSC gezeigt hat: „Wenn wir das nicht schaffen, ist für uns in dieser Liga wenig zu holen.“

Mehr zum Thema SV Sandhausen Sandhausen-Trainer Schwartz hofft auf konstantere Leistungen Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga SV Sandhausen verpflichtet Kemal Ademi Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga SVS verpflichtet Kemal Ademi Mehr erfahren

Zum ersten Mal mitwirken könnte dabei Neuzugang Kemal Ademi. Mit der Verpflichtung des 1,95-Meter-Stürmers vom russischen Erstligisten FK Khimki haben die Kurpfälzer die letzte offene Planstelle geschlossen. Wie schnell der Schweizer die angekündigte „neue Komponente in den Angriff“ einbringen kann, wird sich zeigen. In diesem Kalenderjahr absolvierte der 26-Jährige 155 Minuten für seine vorherige Leihstation SC Paderborn und neun Minuten in Russland. „Zu 100 Prozent fit ist er nicht. Man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben, sich einzugewöhnen. Er könnte aber am Samstag schon im Kader stehen“, schildert Schwartz seine bisherigen Eindrücke.

Sicher nicht dabei sein werden Benedikt Grawe (Blinddarm-OP) und Arne Sicker (muskuläre Probleme). Hinter Joseph Ganda steht aufgrund von Knieschmerzen ein Fragezeichen.

Als ein solches könnte man bislang auch den Gegner bezeichnen. Mit vier Punkten aus vier Spielen ist der „Club“ noch nicht richtig aus den Startlöchern gekommen und reist nach der kürzlichen 0:3-Klatsche gegen Heidenheim schon mit einer gewissen Hypothek in die Kurpfalz. Schwartz: „Die bisherigen Ergebnisse entsprechen nicht ihren Ansprüchen. Sie spielen aber einen technisch guten Fußball, haben viele Spieler, die in der Lage sind, Tore zu schießen.“

An das letzte Aufeinandertreffen im April, als man die fränkischen Aufstiegshoffnungen mit einem 4:2-Erfolg ad acta pfefferte, erinnert man sich beim SVS gerne zurück. Alle vier Tore erzielte man damals nach Eckbällen. „Vielleicht klappt es ja wieder“, schmunzelt Schwartz. Nach Abpfiff saßen die FCN-Spieler fassungslos im apriltypischen Nieselregen. Am Samstag könnten sie wieder in doppelter Hinsicht nass werden: Der Wetterbericht sagt Niederschlag voraus.