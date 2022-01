Rückschlag für B-Jugend der HG

Im Kampf um die baden-württembergische Meisterschaft musste die B-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Handball-Oberliga gegen den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen eine herbe 23:32 (11:14)-Niederlage einstecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gut aufgelegte Mannschaft aus dem Breisgau gab fast von Beginn an den Ton an. Die heimische Abwehrleistung, die noch eine Woche zuvor gegen Balingen/Weilstetten das Prunkstück dieser Mannschaft gewesen war, war phasenweise schlichtweg nicht vorhanden. Auch der Angriff machte viel zu viele technische Fehler und die Laufwege stimmten nicht. Bevor die HG mit den Rhein-Neckar-Löwen die Klingen kreutzt (Samstag, 12. Februar, 14 Uhr in Kronau), gilt es, sich auf den Gang mit JA Neuhausen/Ostfildern vorzubereiten (Samstag, 29. Januar,15 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen).

HG: Rabe, Lang; Hepp (3), Auth (2), Drees (1), Bauer (2), Höflein (1), Maurer (8/0), Wendt (1), Pflaumbaum, Baumgärtner (1), Villa Apps, Getrost (3), Grub (1). mj/do

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2