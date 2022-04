Rumpfteam punktet dank Siegeswillen

„Wir haben sogar unser Saisonziel übertroffen“, kann es die frisch gebackene Vorsitzende der HSG St. Leon/Reilingen und Allrounder-Spielerin Jana Pahl nach dem 31:29 (13:14)-Sieg ihrer Mannschaft über den Aufstiegsaspiranten SG Schozach/Bottwartal völlig überwältigt gar nicht fassen. Zum Rundenabschluss in der 3. Handball-Liga vor heimischer Kulisse in der Mannherz-Halle hatte die HSG zwar aufgrund der knappen Hinspielniederlage eine Chance gewittert, aber die Hoffnung schmolz vor Spielbeginn zusehends. Und das nicht unbegründet, denn das Team lief gerade mal mit neun Feldspielerinnen und einer Torfrau gegen den mit einer voll besetzten Bank übermächtig erscheinenden Gast aus dem Neckarbecken auf.

Bis Freitag war zwar klar, dass Trainer Sascha Kuhn und Rückraumspielerin Britta Miltner das Duell aus der Corona-Quarantäne nur im Livestream werden verfolgen können. Doch am Samstagvormittag überschlugen sich dann die „Positivmeldungen“. So musste die HSG auch auf Torwarttrainer Günther Gottselig, Spielmacherin Annika Rimpf, Linkshänderin Wiebke Heck sowie Torfrau Daniela Schmurr verzichten und auch Keeperin Clara Bohneberg saß angeschlagen nur auf der Bank, um wenigstens so ihr Team unterstützen zu können.

In den ersten fünf Minuten beim Stand von 0:3 befürchteten die zahlreichen Zuschauer schon, dass diese zwar bedeutungslose Partie gegen den feststehenden Aufsteiger aus Schozbach kein gutes Ende für ihr Team nehmen würde.

Aber weit gefehlt. Die Rumpftruppe zeigte aufgrund einer engagierten und aufopferungsvollen Abwehrleistung schon in Halbzeit eins, dass sie hier nicht kampflos die Punkte schenken wollte. Die Partie blieb über 5:5 und 11:11 bis zur Halbzeit (13:14) auf Augenhöhe.

Kampfgeist geweckt

Nach Wiederanpfiff schienen zuerst die Kräfte gegen den breit aufgestellten Gegner zu schwinden, denn vor allem SG-Spielmacherin Svenja Kauffmann fand immer wieder eine Lücke in der HSG-Defensive und Elena Fabritz war am Kreis anspielbereit und netzte erfolgreich ein. Folglich war in der 35. Minute ein Drei-Tore-Rückstand für das Heimteam auf der Anzeigetafel abzulesen. Doch da wurde der Kampfgeist der HSG zusehends geweckt und vor allem Leonie Scholl gelangen in dieser Phase gleich drei sehenswerte Treffer hintereinander und die Begegnung war mit einer 25:22 (51. Minute) Führung gedreht. Diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeberinnen aufopferungsvoll bis zum Abpfiff.

Ungläubig und erschöpft bejubelten sie den unerwarteten Sieg und allen voran Torfrau Sina Golla, die unzählige eigentlich „Unhaltbare“ entschärfte und zur Heldin des Tages wurde. „Es war eine emotionale Achterbahnfahrt vor dem Spiel, aber ich bin jetzt so glücklich und stolz auf unseren Sieg – für uns alle, unsere Abgänge und mein Torwartteam“, erklärte sie sichtlich bewegt.

„Jeder ist für jeden eingestanden, wir haben so dezimiert eine super Teamleistung gezeigt und den Spielerinnen, die uns verlassen, mit diesem Erfolg einen tollen Abschluss ermöglicht“, freut sich ebenso die sechsfache Torschützin Leonie Scholl auch für ihre Mannschaftskameradinnen, die die Handballspielgemeinschaft verlassen werden. Linda Gottselig, Madeleine Laier (wir berichteten) sowie Daniela Schmurr werden ihre Karrieren beenden und Ina Scheffler schließt sich der TSG Ketsch an. „Wenn alle wieder da sind“, so Jana Pahl nach Spielende am Mikrofon, „werden die Abgänge dann noch offiziell und gebührend verabschiedet.“

Dass 23:17 Punkte Platz vier der Drittliga-Staffel E bedeuten, wurde nicht nur mit Sektdusche in der Kabine, sondern auch noch bei einem Grillabend zum Rundenende mit den Spielerinnen, Familien und treuen Fans ausgiebig gefeiert. led

HSG: Golla, Scheffler (4), Gottselig (2), Nussbaumer (1), Scholl (6), Laier (4), Pahl (4), Schulz (4), Lederer (5/5), Baumann (1)