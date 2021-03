Buxtehude. Die Rumpftruppe der Kurpfalz-Bären hat beim Buxtehuder SV eine weitere Niederlage in der Handball-Bundesliga der Frauen kassiert. Immerhin: Diesmal konnte die Partie planmäßig stattfinden. Der ursprünglich geplante Spieltermin Ende Dezember war aufgrund fehlender Corona-Testergebnisse aufseiten der Bären kurzfristig abgesagt worden. Am Mittwoch kostete besonders die ineffiziente Anfangsphase Ketsch eine Überraschung. Das Schlusslicht unterlag am Ende deutlich mit 22:31 (8:15). „In der Besetzung, in der wir angetreten sind, haben wir eine gute kämpferische Leistung gezeigt“, fand Trainer Adrian Fuladdjusch. „Leider haben wir zu viele Würfe nicht verwertet.“

Bei den Bären fehlte nicht nur die langzeitverletzte Sina Michels, sondern auch Elena Fabritz, Sophia Sommerrock, Katja Hinzmann, Marlene Herrmann und Elena Winnewisser. Auch die im Vorfeld fraglichen Jule Haupt und Amelie Möllmann konnten die Reise nicht antreten. Somit standen nur acht Feldspielerinnen auf dem Spielberichtsbogen. Für Sommerrock rückte Cara Reuthal in die Anfangsformation. Fabritz, die am vergangenen Wochenende als zweite Kreisläuferin ihr Comeback gefeiert hatte, wurde von Lea Marmodee vertreten.

Angesichts der langen Ausfallliste ließ Fuladdjusch seiner Kreativität freien Lauf. Er probierte es zunächst mit zwei Spielmacherinnen, wobei Samira Brand immer wieder an den Kreis überging. Der BSV ließ sich von dieser Experimentierfreude aber nicht beeindrucken und stellte früh auf 6:0. Die Gäste ließen besonders Außenspielerin Meret Ossenkopp und Kreisläuferin Lisa Antl zu viele Freiräume und in der Offensive mussten sie über elf Minuten warten, ehe Saskia Fackel den ersten Treffer erzielte. Fuladdjusch hatte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Auszeiten verbraten. Zuvor scheiterten seine Schützinnen immer wieder am Pfosten oder an der starken Buxtehuder Schlussfrau Katharina Filter.

Es war auch danach nicht so, dass die Gastgeberinnen dominierten. Es war viel mehr das alte Lied: Die Bären erspielten sich die Möglichkeiten, verwerteten diese aber nicht. Etwas besser lief es gegen Ende der ersten Halbzeit, als Reuthal und Lara Eckhardt auf 6:12 verkürzten. Ähnlich wie die wenigen Trommler auf der Tribüne, fanden aber auch die bis zum Ende tapfer kämpfenden Bären nie in ihren Rhythmus und kassierten die 23. Pleite im 24. Saisonspiel.

Für Fuladdjusch war es indes ein Spiel gegen seine persönliche Zukunft. In der kommenden Saison rückt er bei Buxtehude ins zweite Glied und unterstützt dort unter anderem Chefcoach Dirk Leun als Co-Trainer. Bedeutet: Künftig wird er sich dann ganz sicher mehr über einen Heimsieg des BSV im Schulzentrum Nord freuen. Schließlich wird diese Halle seine neue sportliche Heimat werden.

Bären: Moormann, Wiethoff; Feiniler (2), Brand (1), Marmodee, Fackel (3), Reuthal (4), Bühl (1), Engelhardt (2), Eckhardt (9/1). mjw

