Rumpftruppehält sich gut

„Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles!“ Dieses Zitat von Rainer Maria Rilke könnte das Motto der fünf „Überlebenden“ der ersten Mannschaft des TV Eppelheim gewesen sein, die mit drei Spielern der Ib sowie mit einem A-Jugendlichen an Bord nach Hardheim fuhren, um dort gegen den Spitzenreiter der Handball-Badenliga-Gruppe A anzutreten. Doch obwohl das Spiel erwartungsgemäß mit 31:39 (16:25) verloren ging, war die Stimmung anschließend in der Kabine alles andere als getrübt, schließlich hatte man vor allem im Angriff ein variantenreiches Spiel geboten und gezeigt, dass die Moral in der Truppe trotz aller vor allem durch Corona hervorgerufenen Widrigkeiten stimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Start war allerdings desolat. Die Hausherren begannen wie die Feuerwehr, schossen aus allen Rohren und führten schnell mit 13:5 (12.), da nahm der allein auf der Bank verantwortliche Trainer Robin Erb – sein Kompagnon Sebastian Dürr musste notgedrungen als Spieler aushelfen – seine Auszeit und wechselte eben jenen erfahrenen Recken für die Abwehr ein. Und das verlieh mehr Stabilität, der Vorsprung der Hausherren wuchs bis zur Halbzeit zwar noch auf zehn Tore an, aber der TVE hatte sich gefangen.

Dennhardt und Stotz stark

In der zweiten Hälfte blieb er auf Augenhöhe und konnte, da auch Hardheim zu wechseln begonnen hatte und der zweiten Garde eine Bewährungschance gab, das Ergebnis Schritt für Schritt günstiger gestalten – wobei sich besonders Leon Dennhardt, der kaum zu stoppen war, und der unermüdlich antreibende Philipp Stotz hervortaten. So meinte auch Robin Erb hinterher: „Gegen so ein Team haben wir in der Verfassung und Besetzung keine Chance, umso mehr freut es mich, wie wir uns behauptet haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TVE: Kriechbaum; Späth (2), Stotz (7), M. Dennhardt, Hofmann (4), Scheffzek (2), Krause (1), Dürr, L. Dennhardt (12/3), Sander (3). we/zg