  Saisonabbruch? Trainer sind hin- und hergerissen

Der 9. Mai ist der neue Stichtag für die Fußballer im Badischen Fußballverband (BFV). „Wird der in Folge der Covid-19-Pandemie seit dem 29.Oktober 2020 ausgesetzte Spielbetrieb nicht bis zum 9. Mai wieder aufgenommen, werden die Meisterschaftsrunden annulliert und nicht fortgesetzt“, stellte der Leiter Spielbetrieb des BFV, Felix Wiedemann den Vereinen der Region Rhein-Neckar einen Entwurf für eine Beschlussfassung für eine mögliche Saisonfortsetzung vor (wir berichteten).

Dabei betonte er auch, dass die Pokalrunden bestmöglich ebenfalls abgeschlossen werden sollen. Dies ist insofern interessant, da mit dem FV Brühl II und der SG Oftersheim zwei Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet im Halbfinale noch mit von der Partie sind.

Wir haben uns umgehört, wie die Vereine in der Region zu den vorgestellten Szenarien stehen. Skeptisch und kritisch zeigte sich Daniel Katsch, Trainer des SV Rohrhof, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wenn man davon ausgeht, dass im schlechtesten Fall ab Anfang Mai die Runde zu Ende gespielt werden soll und dann noch sieben Spieltage zu spielen sind und das mit drei Wochen Vorbereitung - das sehe ich kritisch“, sagt Katsch, der mit seinem Team in Lauerstellung zur Tabellenspitze steht. „So schade ich es aufgrund unserer derzeitigen Tabellensituation finde, aber ich glaube, ein Abbruch wäre am sinnigsten.“

Schwere Entscheidung

Hin- und hergerissen zeigt sich auch Timo Becker aus dem Trainerteam des A-Ligisten FC Badenia Hirschacker, der sich losgelöst vom derzeitigen Tabellenstand (aktuell Platz 15) äußerte: „Es ist schwer, das zu entscheiden. Klar will man mal wieder spielen, aber ob man das jetzt wirklich unbedingt noch muss, ist halt die Frage. Ich wollte es nicht entscheiden.“

So bald wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren und auch gerne noch die Runde zu Ende spielen möchte Stefano Parisi, Trainer beim B-Ligisten SG Oftersheim II. „Die Saison sollte zu Ende geführt werden, da es nur fair wäre gegenüber den Vereinen, die schon im zweiten Jahr versuchen aufzusteigen, aber wegen Corona ausgebremst werden“, sagt Parisi. „Außerdem sollte man damit einhergehend prüfen, ob man die neue Saison nicht früher startet, um die Vorrunde schon frühzeitig abzuschließen, bevor ein neuer Lockdown kommt.“