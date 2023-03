Saisonende auf Rang 3

Zum Saisonfinale musste sich die SG BW/GH Plankstadt mit einem 4:4 gegen KRC Kipfenberg zufriedengeben und verpasste damit die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga. Plankstadt beendet die Runde als Dritter hinter Meister DKC Waldkirch und dem SKC Gaisbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Vor der Runde hätten wir das selbst nicht erwartet, also sind wir stolz auf uns und haben auch gefeiert“, berichtete Yvonne Schränkler. Und die Gäste, in der Abschlusstabelle Vierter, feierten mit. „Sie haben super mitgehalten und total gekämpft, deshalb haben sich den Punkt mehr als verdient“, so Schränkler.

Bei Plankstadt musste Stefanie Blach schon beim Einspielen wegen ihrer Verletzung passen und wurde durch Jessica Foos ersetzt. Sie war jedoch im Abräumen gegen Stephanie Klüber chancenlos. Simone Lenhard verlor trotz höherer Kegelzahl, so konnte zunächst nur Schränkler einen Mannschaftspunkt holen. Sie überzeugte mit 602 Kegeln (400 in die Vollen und 202 im Abräumen).

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Sportkegeln-Bundesliga Frauen Personalnot in Plankstadt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kegeln Frei Holz Plankstadt: Kegler holen Meistertitel und erreichen Aufstiegsrunde Mehr erfahren 2. Sportkegeln-Bundesliga Niederlage tut nicht weh Mehr erfahren

Sirikit Bühler und Sabrina Bender verloren ihre Duelle bei Satzgleichstand, dann holte Michaela Engel ausgerechnet mit dem schwächsten Ergebnis den zweiten Mannschaftspunkt. Über die höhere Kegelzahl glich Plankstadt noch auf 4:4-Unentschieden aus.

Stenogramm: SG BW/GH Plankstadt – Kipfenberg 4:4 (3389:3370 Kegel): Lenhard – Lindner 1:3 (570:557), Foos – Klüber 1:3 (533:574), Schränkler – Hanikel 3:1 (602:573), Bühler – Guggenmos 2:2 (577:586), Bender – Pätzold 2:2 (582:586), Engel – Papp/Strauß 3:1 (525:494). mra