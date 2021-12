Saisonende in Nordbaden

Bei den nordbadischen Ringern wird am Wochenende die Saison abgeschlossen: Neben der Technischen Tagung am Freitagabend, die per Videoschalte stattfinden wird, stehen die Final-Rückkämpfe um den Aufstieg auf dem Terminplan. In der Oberliga hat der SV Germania Weingarten, der ohne Zuschauer die KG Laudenbach/Sulzbach mit 20:9 distanzierte, die besten Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga. Wegen der Corona-Pandemie hatte Weingarten den Kampf ohne Zuschauer ausgetragen, jedoch über seine Homepage eine Liveschaltung zu den Kämpfen organisiert. Als Zweiter hinter Weingaren war der KSV Ketsch für die Aufstiegsrunde wohl qualifiziert, hatte aber wegen Corona auf einen Start verzichtet.

Verwirrung gab es in der Verbandsliga, wo die Reserve des ASV Ladenburg gegen den ASV Bruchsal zunächst mit 19:11 gewonnen hatte. Vor Ort wurde nach dem Einsatz eines Regionallgaringer bei Ladenburg das Ergebnis auf 18:15 geändert. Bei der Kontrolle des Mannschaftsprotokolls stellte NBRV-Sportreferent Hardy Stüber einen weiteren Regionalligaakteur bei Ladenburg fest und machte daraus einen 19:14-Erfolg für den ASV Bruchsal. Klar war die Angelegenheit in der Landesliga, wo sich im Vorkampf die Reserve des KSC Graben-Neudorf mit 48:16 bei Weingartens Reserve durchsetzte. tp