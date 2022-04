In der 3. Handball-Liga Frauen steht für die HSG St. Leon/Reilingen der letzte Spieltag an. Dabei feiert der Verein an diesem Samstag, 9. April, 17 Uhr, Abschied von zwei langjährigen Akteurinnen: Rechtsaußen Madeleine Leier und Linda Gottselig aus dem Rückraum stehen gegen die SG Schozach-Bottwartal in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle voraussichtlich ein letztes Mal auf der

...