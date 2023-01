Sandhausen gewinnt Malta Cup

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat auch das Finale um den Malta Cup gewonnen. Das Team von Trainer Alois Schwartz schlug im National Stadium den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol mit 3:2 (3:1), nachdem Christian Kinsombi und Alexander Esswein (kleines Bild) in der ersten Halbzeit getroffen und die Wattener Sportgemeinschaft ein Eigentor hatte hinnehmen müssen. In der zweiten Halbzeit gelang den Österreichern lediglich noch Ergebniskorrektur.

Das Turnier diente den Hardtwaldkickern als Vorbereitung auf die Rückrunde im deutschen Unterhaus, die am Sonntag, 29. Januar, mit der Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld beginnt. Anpfiff in Bielefeld ist um 13.30 Uhr. Danach folgen für den SVS das Derby gegen den SV Darmstadt 98 am Freitag, 3. Februar, 18.30 Uhr, sowie das ebenfalls im Hardtwaldstadion angesetzte DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Erstligist SC Freiburg am Dienstag, 7. Februar, 18 Uhr.

Einsatzzeit ermöglichen

In der Gruppenphase hatten die Sandhäuser im Malta Cup den slowenischen Erstligisten FC Spartak Trnava mit 3:0 (2:0) sowie den FC Trinity Zlin aus der tschechischen ersten Liga mit 2:1 (2:1) bezwungen. Im ersten Spiel hatte Schwartz 14 Wechsel zur Halbzeit vorgenommen, im zweiten immerhin noch zehn, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Bild: Bauroth