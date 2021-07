Sandhausen testet gegen rumänischen Erstligisten

Von Maximilian Wendl

Der Plan des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen für das Trainingslager im österreichischen Tirol nimmt weiter Formen an. Die Baden-Württemberger treten zwei Tage nach der Anreise am Sonntag, 4. Juli, gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani an. Von jenem Club kam 2018 Ex-Sandhausen-Torwart Martin Fraisl, der inzwischen bei ADO Den Haag in den Niederlanden spielt. Zum Abschluss geht es am Samstag, 10. Juli, gegen die Wattener Sportgemeinschaft Tirol.

Im personellen Bereich sind einige Entscheidungen gefallen: Gastspieler José del Valle wird nicht zum Tross gehören. Ebenso werden die vier mit einem Local-Player-Vertrag ausgestatteten Talente nicht dabei sein. Ob der potenzielle neue Ersatzkeeper Kai Eisele mitfahren wird, steht noch nicht fest. Möglicherweise könnte sich in den kommenden Tagen auch noch eine andere Option auftun.

Nachholbedarf im Angriff

Eisele ist 26 Jahre alt, stand zuletzt beim Halleschen FC unter Vertrag und wurde in seiner Laufbahn deutscher A-Jugendmeister mit dem SC Freiburg. Bei der 0:4-Testspiel-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern sah Eisele aber zwei Mal nicht gut aus (wir berichteten). Der Auftritt war aber für das gesamte Kollektiv ein Nackenschlag. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagt mit Blick auf das Trainingslager in den Alpen: „Die Abläufe stimmen bislang noch nicht, die vielen Wechsel machen sich bemerkbar. Natürlich passt uns dieses Ergebnis trotzdem nicht. Wir werden an den Defiziten arbeiten.“

Nachholbedarf gibt es auch noch im Kader, denn nach dem Korb von Kevin Behrens (wechselte nach Ablauf seines Vertrags zum 1. FC Union Berlin) steht mit Daniel Keita-Ruel nur ein nomineller Stürmer in der Kaderliste.