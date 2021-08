Sarah Becker zweimal im Finale bei den Süddeutschen

Die süddeutschen Leichtathletikmeisterschaften der U 16 und U 23 wurden am Wochenende in Frankfurt/Main bei bestem Wetter ausgetragen. Athleten aus den Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die die entsprechende Norm erreicht hatten, gingen hierbei an den Start.

In der Corona-bedingt kurzen Saison hatte sich Sarah Becker von der LG Kurpfalz (Stammverein: SV Rohrhof in Brühl) über 100 Meter Sprint und 80 Meter Hürden die nötigen Qualifikationen erlaufen. So startete die sprintstarke Athletin am Samstag über 80 Meter Hürden. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 12,45 Sekunden erreichte sie im Vorlauf Platz vier und qualifizierte sich damit für das Finale der besten acht Starterinnen der Altersklasse W14. Im stark besetzten Finale erreichte sie mit 12,49 Sekunden Platz sechs. Mit dieser Leistung war sie an diesem Tag die schnellste Läuferin aus ganz Baden.

Trainer ist stolz

Athletin Sarah Becker mit Urkunde und Medaille, die der knuffige Knuddel tragen darf. © H. Becker

Nach dem erfolgreichen ersten Tag hatte die Rohrhöfer Athletin den Ehrgeiz, auch am zweiten Tag ins Finale zu kommen. Trotz der schweren Beine vom Vortag lief Sarah Becker eine Zeit von 13,35 Sekunden über 100 Meter und erreichte ihr Ziel, unter die besten acht der Endrunde zu kommen. Im Finale lief sie mit 13,26 Sekunden sehr nahe an ihre persönliche Bestleistung von 13,25 Sekunden heran und erreichte damit Rang sieben .

Mit diesen Leistung bei den süddeutschen Meisterschaften kann Sarah Becker mehr als zufrieden sein, heißt es dazu in einer Pressemitteilung ihres Vereins. Auch ihr Trainer Sven Stumpf ist sehr stolz auf seinen Schützling und verabschiedet sie nun in die wohlverdiente Sommerpause. Ab September beginnen dann wieder die Vorbereitung für die Saison 2022 mit dem erklärten Ziel: deutsche Meisterschaften. zg

