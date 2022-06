SC 08 gegen Juventus Turin

Die F1-Jugend des SC 08 Reilingen hat in Köln an einem Fußballturnier teilgenommen, in dem Duelle mit Mannschaften wie Juventus Turin, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Kaiserslautern sowie Vereinen aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden anstanden.

Am zweiten Turniertag zog die Mannschaft des Trainergespanns Patrick Rehbeger und Sebastian Joos in der sogenannten „Bronzerunde“ dank einer starken Leistung ins Halbfinale ein, in dem sich die jungen Reilinger einen 1:0-Sieg gegen den dänischen Vertreter Aarhus GF sicherten. Im Finale unterlag das Team jedoch Göppingen, freute sich aber dennoch über den durch Platz zwei gewonnenen Pokal. zg