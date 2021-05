Mit derzeit 17 Mannschaften plant die Fußball-Landesliga Rhein-Neckar für die neue Spielzeit. Weder der VfB Gartenstadt noch der TSV Wieblingen werden ihr Startrecht in der Saison 2021/2022 wahrnehmen und stattdessen in der Kreisliga Mannheim beziehungsweise Heidelberg an den Start gehen.

Der TSV Wieblingen wird künftig nur noch eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Da – wie

...