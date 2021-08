Schafft Brühl den nächsten Schritt?

Nach dem Aus des FV Brühl am vergangenen Mittwoch ist der SV 98 Schwetzingen der letzte verbliebene Vertreter im Badischen Verbandspokal. In der dritten Runde tritt die Mannschaft von Trainer Matthias Mrosek beim Kreisligisten TSV Neckarbischofsheim an.

Der Club aus dem Kreis Sinsheim hat sich mit dem Ende der vergangenen Saison aus der Landesliga Rhein-Neckar zurückgezogen. Zu einem direkten Duell war es in der Vorsaison aufgrund des frühen Saisonabbruchs nicht mehr gekommen. In der Spielzeit 2019/20 hatten sich die beiden kommenden Kontrahenten zweimal gegenüber gestanden. Einem 1:1 in der Vorrunde folgte in der Rückserie ein klares 4:0 für die 98er. Lorenz Held steuerte damals gleich drei Treffer bei.

Auf den Sieger der Partie, die am Sonntag um 17 Uhr in Neckarbischofsheim ausgetragen wird, wartet im Achtelfinale erneut ein machbares Los. Der nächste Gegner ist der Sieger der Partie SV Neunkirchen gegen TSV Assamstadt (beide Landesliga). wy