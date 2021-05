Schafft es Rúrik Gíslason ins Finale von „Let’s dance“?

Halbfinale bei der Fernsehshow „Let’s dance“! Wer schafft es 2021 ins große Finale? Etwa Rúrik Gíslason?

Zumindest drücken viele Fans und ehemalige Kollegen aus der Kurpfalz dem früheren Profifußballer aus den Reihen des SV Sandhausen die Daumen, wenn er an diesem Freitag, 21. Mai, um 20.15 Uhr (RTL/TVNOW) mit seiner Partnerin Renata Lusin gleich dreimal gefordert wird. Die vier verbliebenen Paare müssen in der elften Livesendung ihr Talent neben zwei regulären neuen Einzeltänzen beim spontanen „Impro Dance Even More Extreme“ unter Beweis stellen. Bei Letztgenanntem ziehen die Paare während der Show ihren Tanz, ohne den dazugehörigen Song zu kennen. Anderthalb Minuten haben sie dann Zeit für einen „Quick Change“: Nur der Profi hört die Musik und muss anschließend in 30 Sekunden seinem Promi Anweisungen für den direkt anschließenden Tanz zu geben. Das wird spannend!

Als Rúrik Gíslason davon in der letzten Sendung hörte, wurden die Augen immer größer. Doch er wird auch diese Hürde meistern, da sind sich die eingefleischten „Let’s dance“-Zuschauer sicher. Außerdem tanzt das Team Rurenators noch einen Contemporary zu „Bruises“ (Lewis Capaldi) sowie einen Charleston zu „The Ding Dong Daddy of the D Car Line“ (Cherry Poppin’ Daddies).

Info: „Let’s dance“, Freitag, 21. Mai, 20.15 Uhr (RTL/TVNOW)

