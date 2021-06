Schatten über dem Geburtstag

Der TSV 1846 Mannheim hatte sich das Jubiläumsjahr zum 175. Geburtstag anders vorgestellt. Der Gauturntag sollte im Februar der Auftakt sein und nicht die überhaupt erste Veranstaltung eines Sportverbandes mit direktem Austausch. Dafür bedankte sich Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer anlässlich seiner ersten Aufwartung bei den Turnern ausdrücklich bei den Gastgebern um TSV-„Vize“ Bernd Kupfer, Geschäftsführer Joachim Hefele sowie den Verantwortlichen vom Turngau.

AdUnit urban-intext1

„Wir sind damit unserer Pflicht zu einer Vollversammlung nachgekommen“, begrüßte Vorsitzender Werner Mondl 44 Delegierte aus 85 Vereinen, die – außer der Freude, dass Treffen wieder möglich sind – wenig positive Nachrichten hörten.

Rückgang bei den Kleinsten

Die pandemiebedingte Sportpause hat sich vor allem bei den kleinsten Sportlern ausgewirkt. Der Turngau verzeichnet einen starken Mitgliederschwund. © Berno Nix

So schlug sich der durch die Pandemie verursachte Mitgliederschwund auch im übergeordneten Verband nieder, Ende 2020 betrug das Minus knapp 2000. „Die größten Verluste sind bei den Kindern bis sechs Jahren“, sagte Mondl. Mit Sorgen betrachtet er zudem die dünne Personaldecke im Vorstand und im Turnrat, in dem 13 Wettkampf- und noch einmal so viele Breiten- und Freizeitsportarten vertreten sein sollen. „Wenn unsere Gremien nicht ausreichend besetzt sind, können wir keine Wettbewerbe, Lehrgänge oder andere Veranstaltungen mehr anbieten“, warnte er. „Die Vereine sollten daran interessiert sein, dass es weiter geht.“

Er wandte sich aber auch mit klaren Worten an die Politik: „Ich empfinde volle Stadien und Biergärten angesichts der kommenden vierten Welle als befremdlich. Als erstes werden dann wieder die Vereine leiden müssen“, bat er um „etwas mehr Augenmaß.“

AdUnit urban-intext2

Gleichwohl bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und Kolleginnen, der Stadt und dem Sportkreis. Dessen Vorsitzende Sabine Hamann entwarf ein Bild des Vereins der Zukunft, der vielen Veränderungen unterworfen sein wird und versprach bei der Umsetzung volle Unterstützung. „Wir brauchen Mut für die richtigen Entscheidungen.“

Entscheidungen mussten auch im Vorfeld des 150. Turngau-Geburtstages 2022 getroffen werden. Denn es galt, notwendige finanzielle Einschränkungen mit den geplanten vier Großveranstaltungen in Einklang zu bringen. „Statt einmal in der SAP Arena, findet die Eröffnungsshow am 25./26. März nun zweimal in der GBG Halle statt“, sagte Petra Umminger, die zusammen mit Joachim Fichtner das Organisationsteam bildet. Für den Show-Wettbewerb „Sport im Quadrat“ wird wegen der Bewerbungsfrist die Zeit zu knapp, stattdessen gibt es am 26. November beim TV Waldhof eine ganztägige Fortbildung unter dem Titel „Von Aerobic bis Zirkuskunst“.

AdUnit urban-intext3

Höhepunkt in Reilingen

Höhepunkt der viertägigen Turnfesttage in Reilingen (16. bis 19. Juni) sind die deutschen Jugendmeisterschaften im weiblichen Kunstturnen. Am 18. September steigt in Weinheim der Festakt im Rahmen einer Matinee.

AdUnit urban-intext4

„Ich drücke die Daumen für den Geburtstag, die Stadt wird ihn nach Kräften unterstützen“, freut sich Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer schon jetzt auf die sportlichen Festtage. „Wir haben den Rahmen gelegt, aber mit Leben füllen müssen ihn nun die Vereine“, rief Werner Mondl einmal mehr zur Mitwirkung auf. Schließlich sollen sich zum Jubiläum alle Turnsportarten präsentieren.