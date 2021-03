Zum Abschluss ihres Mammutprogramms gegen die Top-Mannschaften der Handball-Bundesliga haben die Kurpfalz-Bären im dritten Spiel ihre dritte Lektion erteilt bekommen. Gegen den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund kassierte Ketsch am Mittwochabend eine 22:42 (9:23)-Schlappe. Das interne Ziel, gegen die SG BBM Bietigheim, TuS Metzingen und Dortmund in der Addition mit maximal 43 Toren zu verlieren, wurde um elf Treffer verfehlt.

Coach Adrian Fuladdjusch musste seine seit Wochen eingespielte Stammformation auf zwei Positionen umbauen. Rebecca Engelhardt saß 60 Minuten lang auf der Bank. Sie war am Dienstag gegen das Coronavirus geimpft worden und hatte ein wenig mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Außerdem fehlte Lea Marmodee studiumsbedingt. In seiner Rotation entschied sich der 33-Jährige für Lara Eckhardt auf Linksaußen und Jule Haupt im linken Rückraum. Außerdem stand Samira Brand zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihres Abgangs zum Saisonende wieder in der Anfangssieben und sofort war das Offensivspiel belebter. Cara Reuthal traf zum 1:0. Die Bären-Fans vor den Bildschirmen hätten nun am liebsten den Abpfiff gehört, denn es war nur ein ganz kurzes Vergnügen. Obwohl: Bis zum 5:6 durch Eckhardt blieb die Partie ausgeglichen.

Dann der nächste Schockmoment: Sophia Sommerrock musste behandelt werden. Damit stand den Bären die ursprüngliche Flügelzange kurzzeitig nicht zur Verfügung. Dortmund nutzte nun die Chancen konsequenter und baute den Vorsprung auf 11:5 aus. Nach Treffern von Amelie Möllmann und Haupt folgten zehn torlose Minuten aus Sicht der Gastgeberinnen. Auf der Gegenseite landete der Ball neun Mal im Netz. Wäre Merel Freriks mehr bei der Sache gewesen und hätte Leonie Moormann im Bären-Gehäuse nicht mehrfach gerettet, hätte der Spielstand noch deutlicher ausgesehen. „Bis zum Spielstand von 7:12 war ich zufrieden mit meiner Mannschaft. Danach hat mir der kämpferische Einsatz gefehlt. Es kann nicht sein, dass wir so einen Lauf kassieren und keine Zeitstrafe in Kauf nehmen. In der Pause haben wir das deutlich angesprochen“, sagte Fuladdjusch.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Dortmund nicht nach. Das freute Borussia-Trainer André Fuhr: „Wir sind das Spiel seriös angegangen und haben unsere Fehler aus der ersten Halbzeit abgestellt.“ Nachwuchstalent Dana Bleckmann und Jennifer Rode wirbelten im Angriff und der Vorsprung wuchs auf 33:14 (44.) an. Aber auch bei den Bären gab es Glanzlichter: Sommerrock war wieder dabei und packte in der Defensive ordentlich zu – ganz zur Verblüffung ihrer Gegenspielerin Inger Smits. Vorne traf Bären-Youngster Marlene Herrmann gleich vier Mal.

Ordentliche Leistung gezeigt

Insgesamt zeigten die Bären im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine ordentliche Leistung. Auf der einen Seite ist Fuladdjusch froh, dass die Partien „gegen Mannschaften aus einer anderen Welt und aus dem obersten Regal Deutschlands“ jetzt vorbei sind. Auf der anderen Seite hatte er aber auch Spaß – trotz der hohen Pleiten: „Die Weisheitszähne sind jetzt raus, das war schmerzhaft. Aber es hat Spaß gemacht, das Team auf solche Gegner vorzubereiten. Jetzt kommen wieder Aufgaben, bei denen wir mehr auf Augenhöhe sein möchten.“ Am Wochenende haben die Bären aber erst einmal frei. Fuladdjusch sieht das Team aber schon am Donnerstag wieder. Auf dem Trainingsplan steht eine lockere Runde Fußball, um wieder zu Kräften zu kommen.

Bären: Moormann, Wiethoff; Goudarzi, Feiniler (2), Haupt (2), Brand, Sommerrock (1), Fackel, Reuthal (7/3), Möllmann (1), Engelhardt, Eckhardt (5), Winnewisser, Herrmann (4).