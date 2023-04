Schneider mit Auftakt nach Maß für SC 08

In der Fußball-A-Klasse holten Reilingen und Ketsch II am Mittwochabend Punkte, in der B-Liga unterlag Reilingen II.

VfL Kurpfalz Neckarau II – SC 08 Reilingen 1:4 (1:2)

Reilingen erwischte einen Auftakt nach Maß. In der 7. Minute staubte Pascal Schneider ab, als der Neckarauer Schlussmann einen Flankenball fallen ließ. Nur wenig später legten die Gäste nach. Nach einem schönen Ballgewinn kam die Kugel zu Patrick Rittmaier, der ließ einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte zum 0:2. Das Spannungsmoment hielten die Neckarauer durch einen verwandelten Elfmeter hoch (43.)– 1:2 zur Pause. Eine schöne Kombination ging dem 1:3 voraus, als Fabian Smolka nach zwei schnellen Pässen durchs Mittelfeld auf links geschickt wurde und ins lange Eck schlenzte (57.). Dod Shtufi besorgte mit einem Freistoß aus 30 Metern den 1:4-Endstand.

Spvgg 06 Ketsch II – FK Bosna Mannheim 1:1 (0:0)

Ketsch II war das agilere Team, während die Mannheimer sehr tief standen. Torchancen blieben aber erst einmal Mangelware. Die große Gelegenheit zur Ketscher Führung vergab Kai Albers, dessen Handelfmeter das Bosna-Tor verfehlte (20.). Auch nach dem Seitenwechsel drückte Ketsch II und belohnte sich in der 57. Minute: Nach einem schönen Ballgewinn von Fynn Dexheimer setzte dieser Miguel Gundelsweiler in Szene, der umkurvte den FK-Torhüter und schob zum 1:0 ein. Danach nahm der FK Bosna mehr am Spiel teil und bestrafte die Ketscher Fahrlässigkeit in der Chancenverwertung mit dem Ausgleich von Admir Dutovic.

SC Rot-Weiß Rheinau II – SC 08 Reilingen II 6:1 (1:0)

Die Gäste hielten im ersten Durchgang noch gut mit, fanden aber gegen die gut stehende Rheinauer Defensive kaum Lücken. Mit der 1:0-Führung der Gastgeber durch Wieland (12.) ging es in die Pause. Mit Beginn des zweiten Durchgangs setzte Reilingen II ein Ausrufezeichen, als Arbion Gjinovci mit einem 18-Meter-Schuss ausglich (47.). Dann gingen bei den Gästen aber die Kräfte mehr und mehr flöten, so dass Carusotto (51.), Gaa (65.), Wieland (77., 81.) und Lokaj (90.) einen verdienten Rheinauer Sieg herausschossen.