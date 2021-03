Geschichte wiederholt sich: Eintracht Braunschweig hat dem SV Sandhausen in der Nachspielzeit wieder wehgetan. Im Hinspiel hatte Yari Otto den Niedersachsen mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt gerettet, im Rückspiel am Sonntag sorgte Felix Kroos nach 91 Minuten mit einem sehenswert verwandelten Freistoß für den Treffer des Tages. Besonders bitter: In einer ausgeglichenen und sehr umkämpften Partie in der 2. Fußball-Bundesliga scheiterte der SVS zuvor zwei Mal am Aluminium. Mit gesenkten Köpfen trotteten die Schwarz-Weißen vom Feld, denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun drei Zähler und die Spiele werden immer weniger.

Präsident Jürgen Machmeier hatte seinen Kampfgeist nach dem Schlusspfiff jedoch schnell wiedergefunden: „Natürlich ist die Enttäuschung groß, aber es sind immer noch zehn Spiele. Wir müssen und werden wieder aufstehen.“ Interimstrainer Gerhard Kleppinger, der vom Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca das Vertrauen für die anstehende Aufgabe gegen Fortuna Düsseldorf ausgesprochen bekam, sagte: „Wir müssen das Spiel jetzt erst mal verdauen. Wir wussten, dass Felix Kroos Freistöße schießen kann. Dass er ihn so trifft, passt für uns natürlich ins Bild.“

Ins Bild passten indes auch die frühen Gelben Karten. Sie untermauerten, mit welcher Intensität die Partie geführt wurde. Die Krux: Tim Kister, der aus Sicherheitsgründen früh ausgetauscht wurde, Diego Contento und Denis Linsmayer werden bei der kommenden Aufgabe fehlen. Da auch Aleksandr Zhirov in der Nachspielzeit wegen eines Tritts vom Feld gestellt wurde, müssen Kleppinger und sein bis dahin wohl wieder fitter Trainerkollege Stefan Kulovits die Rotationsmaschine anwerfen. „Ich bin trotz unserer vier Sperren optimistisch, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen werden. Wir haben genug Jungs im Kader, die nun in die Bresche springen müssen“, sagte Kleppinger.

Er sah von seiner Mannschaft einen ordentlichen Auftakt. Zwar musste Schlussmann Stefanos Kapino zwei Mal eingreifen, doch auf der Gegenseite sorgte Alexander Esswein für Akzente. Eine seiner Hereingaben landete am Pfosten und wenig später stolperte Kevin Behrens mit dem Ball am Fuß ebenfalls an das Aluminium.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Braunschweig den Druck. Der für Kister eingewechselte Nils Röseler rettete kurz vor der Linie und Kapino musste gegen Fabio Kaufmann ran. Die beste Möglichkeit des SVS vergab Philipp Klingmann, der bei einer Kontermöglichkeit nicht die Ruhe hatte, den Ball auf das Tor zu bringen.

Behrens trifft – aber Abseits

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Kevin Behrens zur vermeintlichen Gästeführung, doch der Stürmer stand deutlich im Abseits. Beinahe im Gegenzug schlug dann Kroos zu, der mit seinem Schlenzer Kapino keine Abwehrmöglichkeit ließ. „Der Freistoß war natürlich unglaublich geschossen, aber dieser Gegentreffer passt zu unserer Situation“, fand Kapitän Dennis Diekmeier. „Wenn wir das 0:0 halten, bleiben wir vor dem Gegner in der Tabelle und gehen mit einem guten Gefühl aus der Partie raus.“

So müssen Kleppinger, Kabaca und Kulovits nun wieder als Psychologen agieren und die Köpfe aufrichten. Nach der elften Niederlage im zwölften Auswärtsspiel steht der SVS vor einer Mammutaufgabe. Daheim gegen Mittelfeld-Club Fortuna Düsseldorf muss am Samstag, 13. März, zwingend eine Überraschung her, um das rettende Ufer nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.