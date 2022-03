Schon früh alles klar

Durch einen deutlichen 5:1-Sieg bei der FK Srbija Mannheim entfernt sich der FV Brühl weiter von den Abstiegsrängen in der Fußball-Landesliga. Das Spiel nahm sofort Fahrt auf, was drei Tore in den ersten fünf Minuten belegen.

Der FVB begann furios: Nach einer Flanke von Patrick Morscheid war Matteo Dorn bereits in der zweiten Minute zur Stelle und per Kopf zum 0:1 erfolgreich. Die Zimmermann-Elf setzte weiter nach, weitere zwei Minuten später zappelte der Ball erneut im Mannheimer Gehäuse, Salih Özdemir fackelte nicht lange und es stand 0:2 (4.). Die Euphorie der Gäste wurde eine Minute später kurzzeitig gebremst, Aleksander Markovic nutzte eine Fahrlässigkeit der Brühler Abwehr zum 1:2-Anschlusstreffer (5.).

Den schnellen Ausgleich verhinderte Keeper Sinan Bal, er machte sich lang und parierte so einen Schuss von Thorsten Kniehl. Brühl nahm das Heft wieder in die Hand, nach einem langen Ball von Morscheid in den Strafraum, verschätzte sich FK Torwart Tsapoglou, von David Etzold irritiert, der Spielgerät landete zum 1:3 in den Maschen (14.). Nach je einer Möglichkeit auf beiden Seiten, erhöhte David Etzold nach einer Flanke von Fabian Weiß noch vor dem Pausenpfiff auf 1:4 (40.).

Nach Wiederanpfiff verwaltete der FVB das Ergebnis keinesfalls, Aron Späth setzte sich im Strafraum der Serben durch und erzielte mit einem platzierten Flachschuss das 1:5 (53.). Die Riesenchance, das Ergebnis noch höher zu schrauben bot sich Etzold nach Vorarbeit von Leon Wihler, Tsapoglou klärte ins Toraus (57.). Auch Wihler hatte kein Schussglück, der Ball strich knapp am Pfosten vorbei (63.).

FVB: Bal – J. Heuberger, Özdemir (61. Aktas), Kappes, Gabauer, Späth (55. Wihler), Camara, Weiß, Dorn (71. Diederichs), Etzold, Morscheid (74. Mourad). vm